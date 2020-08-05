По поводу вчерашнего вечернего взрыва в Бейруте стали поступать некоторые уточненные данные. Собственно говоря, по тем нескольким видео, которые попали в Сеть, было понятно, что десятью погибшими дело не ограничится и что те люди, которые находились у самого эпицентра, скорее всего, попадут в разряд "пропавших без вести", поскольку вряд ли когда-то будут обнаружены их останки. А вот на расстоянии в несколько сотен метров от места взрыва еще будут находить погибших.

По состоянию на утро, погибшими числятся 78 человек и около 4 тыс. получили ранения различной степени тяжести. Версия о том, что взрыв произошел на складе с хлопушками и фейерверками теперь уже не озвучивается и речь идет о складе со взрывчатыми веществами. По крайней мере, премьер-министр Ливана Хасан Диаб назвал это катастрофой и уточнил, что взорвались склады именно со взрывчатыми веществами и что о характере этих складов было известно еще с 2014 года. Это значит, что в этом месте хранилось нечто взрывоопасное уже более шести лет и нечто подобное могло произойти раньше или позже просто потому, что там есть чему взрываться.

А теперь – версия, поскольку премьер Хасан Даиб не указал на причастных к этому лиц, но пообещал найти и наказать всех, кто к этому причастен.

Итак, все население Ливана составляет чуть больше 4 миллионов человек. Около 10% населения страны проживает в ее столице – Бейруте. Несколько десятилетий в стране стоит перманентный, тяжелый кризис и по сути, страна является банкротом. Это и не удивительно, поскольку несколько десятков лет север и центральная часть страны были оккупированы Сирией, а южная часть какое-то время была под контролем Израиля.

Но даже после того, как оккупационные войска обеих стран покинули территорию Ливана, ситуация стала не многим лучше, поскольку там окопалась проиранская Хезбола, которая одновременно имеет тесные связи с асадовской Сирией. Хезболисты жестко влияют на всю внутреннюю жизнь страны и даже радикально вмешиваются в нее путем убийства видных политических деятелей Ливана, которые способны начать вышвыривать эту террористическую погань из страны.

Все это говорит о том, что Ливан не может себе позволить иметь промышленные предприятия оборонного характера. То есть, правительство просто не в состоянии содержать завод по производству боеприпасов. Более того, Ливан настолько ограничен в средствах, что даже содержание какой-то более или менее серьезной армии для него – не по карману.

Таким образом, взорвалось нечто, не принадлежащее правительству, но о чем правительство знало и с этим мирилось. А ведь уже какое-то время назад стало известно о том, что Иран развернул на территории Ливана и Сирии целый ряд сборочных производств боеприпасов, в том числе – ракет различного класса.

Причем, именно в Ливане эти объекты расположены в городской постройке Бейрута. В частности, израильские спецслужбы сообщали о том, что такие производства находятся в районе международного аэропорта Бейрута и морского порта. Судя по всему, рвануло "добро" именно Хезболы, на территории морского порта.

На эту тему уже высказался президент США Трамп. Он сказал, что по этому поводу было проведено совещание с участием представителей Пентагона и спецслужб США и в результате, получен единственный вывод том, что это не была техногенная катастрофа, а взрыв бомбы. Что это значит – трудно сказать, но просто надо вспомнить, что в Иране половина июля тоже была отмечена серией взрывов на военных объектах. Но какой бы ни была причина взрыва, важно то, что террористы скапливают на складах такое количество взрывчатки, которое может снести половину города. Возможно, после этого таки будет пересмотрено отношение к этой проблеме и борьба с терроризмом перейдет в практическую плоскость.