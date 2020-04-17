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18 квітня • оновлено в 02:01
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Політика Економіка

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Нідерландського політика звинуватили у зв'язку з пропагандистом РФ

1.1т
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Ультраправого політика з Нідерландів, голову партії "Форум за демократію" Тьєррі Боде звинуватили у зв'язках із Росією.

Скандал піднявся після того, як у мережу потрапила внутрішня переписка керівництва партії в месенджері WhatsApp, передає EU Observer.

Зазначається, що Тьєррі Боде став відомий у 2016 році, коли на чолі "Форуму за демократію" став ініціатором проведення референдуму щодо угоди про асоціацію України і Євросоюзу.

Тьєррі Боде

Тьєррі Боде

EADaily

Журналісти проаналізували злиту переписку Боде чотирирічної давності. Там він повідомляв про свої контакти з Володимиром Корніловим, якого описував як "росіянина, який працює на Путіна" і "дуже впливового діяча".

Володимир Корнілов – колишній директор української філії російського Інституту країн СНД. В Україні під час президентства Ющенка і Януковича він позиціонував себе як політолог і історик. У 2016 році відвідував Нідерланди, представлявся нейтральним експертом, але при цьому виступав проти ратифікації угоди між Україною і ЄС.

Після того як Боде заявив у нідерландських ЗМІ, що Україна нібито відправляє агентів для втручання в голосуванні на референдумі, колеги з "Форуму за демократію" вітали його докази. "Інформація походить від Корнілова", – відповів Боде.

Також політик натякав на фінансову допомогу від Корнілова. Коли його організації не вистало грошей, Боде написав колегам: "Можливо, Корнілов заплатить?"

Після скандалу Боде назвав свої тексти 2016-го року іронічними. "Друзі, ви це серйозно?" – відреагував він у Twitter.

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Нідерландів Бруно Брюінс зомлів перед тим, як почати дискусію про коронавірус.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
російська пропаганда Угода про асоціацію з ЄС
Місце
Нідерланди
Теги
політика скандали Європейський Союз пропаганда
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