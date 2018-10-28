''Терористи - в ФСБ'': в декількох містах Росії почалися протести. Всі подробиці

У Москві і Санкт-Петербурзі (Росія) 28 жовтня проходять акції на підтримку фігурантів справ "Сети" і "Нового величия", обвинувачених в екстремізмі.

У столиці РФ у будівлі ФСБ на Луб'янській площі зібралося близько 250 учасників, вони тримають плакати ''Терористи - в ФСБ'', передає "Новая газета".

На заході присутні батьки фігурантів справи, а також правозахисники та активісти.

"Новая газета"

"Новая газета"

Провокатори з руху SERB підходили до людей і вимагали, щоб вони розійшлися.

Активіст SERB Олександр Петрунько прийшов на ходу "За наших і ваших дітей" в Москві, організоване батьками фігурантів справ "Мережі" і "Нового величі". Відео: "МБХ медіа" pic.twitter.com/2z2s3outpx - МБХ Медіа (@MBKhMedia) 28 жовтня 2018 р

Телеканал "Дождь" в прямому ефірі повідомив, що на акції в Москві затримали двох осіб - учасника акції і провокатора. Між ними сталася бійка.

"Новая газета"

Крім того, в Петербурзі також затримали кількох людей.

"Новая газета"

"МБХ Медіа"

"МБХ Медіа"

Також протести проходили в Ростові-на-Дону, в них брали участь 60 осіб, одного активіста "Відкритої Росії" Максима Руденка затримали.

Новини Росією прокотилися акції протестів

Нагадаємо, у справі "Нового величия" - десять фігурантів. Всі вони звинувачуються за ст. 282.1 КК (організація екстремістського співтовариства). Згідно з матеріалами справи, людина під ніком "Руслан Д." запропонував активістам перетворити опозиційний чат в політичний рух, написав політичну програму "Новому величию" і орендував приміщення для проведення "установчих зборів". Пізніше стало відомо, що він був інформатором або навіть штатним співробітником спецслужб.

У справі "Сети" (також відома як "пензенська справа") проходять 11 осіб. За версією слідства, вони брали участь в терористичному співтоваристві "Сеть", яке нібито готувало збройне повстання і вибухи під час виборів президента і чемпіонату світу з футболу. Фігуранти справи заявляли, що їх катували електрострумом і вимагали дати свідчення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії налякали наслідками протестів проти Путіна.