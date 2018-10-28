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''Терористи - в ФСБ'': в декількох містах Росії почалися протести. Всі подробиці

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У Москві і Санкт-Петербурзі (Росія) 28 жовтня проходять акції на підтримку фігурантів справ "Сети" і "Нового величия", обвинувачених в екстремізмі.

У столиці РФ у будівлі ФСБ на Луб'янській площі зібралося близько 250 учасників, вони тримають плакати ''Терористи - в ФСБ'', передає "Новая газета".

На заході присутні батьки фігурантів справи, а також правозахисники та активісти.

''Терористи - в ФСБ'': в декількох містах Росії почалися протести

"Новая газета"

''Терористи - в ФСБ'': в декількох містах Росії почалися протести

"Новая газета"

Провокатори з руху SERB підходили до людей і вимагали, щоб вони розійшлися.

Телеканал "Дождь" в прямому ефірі повідомив, що на акції в Москві затримали двох осіб - учасника акції і провокатора. Між ними сталася бійка.

''Терористи - в ФСБ'': в декількох містах Росії почалися протести

"Новая газета"

Крім того, в Петербурзі також затримали кількох людей.

''Терористи - в ФСБ'': в декількох містах Росії почалися протести

"Новая газета"

''Терористи - в ФСБ'': в декількох містах Росії почалися протести

"МБХ Медіа"

''Терористи - в ФСБ'': в декількох містах Росії почалися протести

"МБХ Медіа"

Також протести проходили в Ростові-на-Дону, в них брали участь 60 осіб, одного активіста "Відкритої Росії" Максима Руденка затримали.

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Росією прокотилися акції протестів

Нагадаємо, у справі "Нового величия" - десять фігурантів. Всі вони звинувачуються за ст. 282.1 КК (організація екстремістського співтовариства). Згідно з матеріалами справи, людина під ніком "Руслан Д." запропонував активістам перетворити опозиційний чат в політичний рух, написав політичну програму "Новому величию" і орендував приміщення для проведення "установчих зборів". Пізніше стало відомо, що він був інформатором або навіть штатним співробітником спецслужб.

У справі "Сети" (також відома як "пензенська справа") проходять 11 осіб. За версією слідства, вони брали участь в терористичному співтоваристві "Сеть", яке нібито готувало збройне повстання і вибухи під час виборів президента і чемпіонату світу з футболу. Фігуранти справи заявляли, що їх катували електрострумом і вимагали дати свідчення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії налякали наслідками протестів проти Путіна.

Місце
Росія
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PedRoshenko Pedro
PedRoshenko Pedro
Нажаль у Яныка небыло дела "МАЙДАУН"
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1
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
PedRoshenko Pedro,у твого царя наверное есть дело "красная ПЛОЩДАУН",потому он и срется, когда видит на красной площади в москве, группу с 10 человек и больше,боится что прийдётся бежать как и яныку,только куда,кому он нахер всрался.
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0
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
У вас хохлы тысячи ""ватников ""сидят за ""сепаратизм"и нихуя ни кто не чешется,так и должно быть считаете,а тут блядь перевозбудились,хуета гламурная с жиру бесится,перевороты всякие замышляют,взрывы,пусть посидят свиньи немного,может поймут че нибудь,ни в одной стране экстремистские организации не приветствуются.
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Бондаренко Анатолій
Бондаренко Анатолій
Бабаев Бабай, Ти, пацак, якого кольору штани носиш ?
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1
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Чего Навального отпустили?? Надо его обратно за решетку
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4
4
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Мартененко Сергей, А разве нет? В какой стране еще есть столько антигосударственных каналов и радиостанции, как не в РФ?
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1
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Игорь Анатольевич,а что так, на рассеи ж свобода слова.
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