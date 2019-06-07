Тереза Мей пішла у відставку: всі подробиці

Британський прем'єр-міністр Тереза Мей пішла у відставку з поста лідера Консервативної партії.
Про це повідомив парламентський комітет 1922. У такий спосіб Мей позбулася і посади прем'єр-міністра, але виконуватиме його обов'язки, поки не буде обрано нового лідера (процес вибору прем'єра розпочнеться 10 червня і завершиться не пізніше 28 липня).
Про рішення піти у відставку вона оголосила ще в кінці травня, розплакавшись під час свого виступу. "Я роблю це не з образою, а з великою і щирою вдячністю за можливість служити країні, яку люблю", — говорила вона.
Західні ЗМІ раніше склали перелік головних претендентів на місце прем'єра. Серед них: екс-міністр закордонних справ і колишній мер Лондона Борис Джонсон, заступник міністра юстиції з питань прав людини Домінік Рааб, міністр закордонних справ Джеремі Хант, міністр навколишнього середовища Майкл Гоув і лідер Палати громад Андреа Лідсом.
Тереза Мей
Німецька хвиля
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна була вийти з ЄС у березні 2019 року. Водночас Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід із Євросоюзу.
На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже у такий спосіб англійці покажуть приклад іншим країнам.
Очікується, що це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.
15 січня 2019 року парламент відхилив план Мей щодо виходу з ЄС.
12 березня депутати вдруге проголосували проти угоди з ЄС.
29 березня британський парламент втретє відхилив угоду щодо Brexit, запропоновану Мей.
2 квітня Мей заявила, що країні необхідна нова відстрочка виходу з Європейського Союзу.
21 травня, уряд Великобританії схвалив поправки до угоди про Brexit, ініційовані Мей. Вони покликані допомогти затвердити документ у парламенті за рахунок компромісу з інтересами лейбористів. При цьому деякі з противників плану Мей уже заявили про те, що не підтримають у парламенті нові поправки.
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