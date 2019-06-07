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Тереза Мей пішла у відставку: всі подробиці

1.3тЧитати матеріал російською

Британський прем'єр-міністр Тереза Мей пішла у відставку з поста лідера Консервативної партії.

Про це повідомив парламентський комітет 1922. У такий спосіб Мей позбулася і посади прем'єр-міністра, але виконуватиме його обов'язки, поки не буде обрано нового лідера (процес вибору прем'єра розпочнеться 10 червня і завершиться не пізніше 28 липня).

Про рішення піти у відставку вона оголосила ще в кінці травня, розплакавшись під час свого виступу. "Я роблю це не з образою, а з великою і щирою вдячністю за можливість служити країні, яку люблю", — говорила вона.

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Західні ЗМІ раніше склали перелік головних претендентів на місце прем'єра. Серед них: екс-міністр закордонних справ і колишній мер Лондона Борис Джонсон, заступник міністра юстиції з питань прав людини Домінік Рааб, міністр закордонних справ Джеремі Хант, міністр навколишнього середовища Майкл Гоув і лідер Палати громад Андреа Лідсом.

Тереза Мей

Тереза Мей

Німецька хвиля

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 травня, уряд Великобританії схвалив поправки до угоди про Brexit, ініційовані Мей. Вони покликані допомогти затвердити документ у парламенті за рахунок компромісу з інтересами лейбористів. При цьому деякі з противників плану Мей уже заявили про те, що не підтримають у парламенті нові поправки.

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Особа
Тереза ​​Мей
Місце
Великобританія
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