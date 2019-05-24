Розплакалася і пішла: Тереза Мей оголосила дату відставки. Повне відео виступу

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила, що піде у відставку 7 червня з поста лідера Консервативної партії країни.
Це означає, що вона покине і пост прем'єра. Її наступник на чолі партії має бути обраний уже наступного тижня. Під час своєї промови Мей розплакалася і пішла.
"Незабаром я покину пост, який став справою і честю мого життя. Друга в історії жінка-прем'єр — але, звичайно, не остання. Я роблю це не з образою, а з великою і щирою вдячністю за можливість служити країні, яку люблю", — завершила вона.
Мей продовжить виконувати обов'язки прем'єр-міністра Великобританії до того, як буде знайдена інша кандидатура на цю посаду. Саме новому прем'єр-міністру доведеться зайнятися Brexit.
Тереза Мей розплакалася
Тереза Мей розплакалася
BREAKING: British Prime Minister Theresa May will resign on Friday June 7 pic.twitter.com/pzZ5DB0L2p— Reuters Top News (@Reuters) 24 мая 2019 г.
Зворушливий момент потрапив на відео.
Повне відео прощальної промови прем'єра Британії:
При цьому, західні ЗМІ вже склали перелік головних претендентів на місце прем'єра. Серед них: екс-міністр закордонних справ і колишній мер Лондона Борис Джонсон, заступник міністра юстиції з питань прав людини Домінік Рааб, міністр закордонних справ Джеремі Хант, міністр навколишнього середовища Майкл Гоув і лідер Палати громад Андреа Лідсом.
Як відомо, у вівторок, 21 травня, уряд Великобританії схвалив поправки до угоди про Brexit, ініційованої Мей. Вони покликані допомогти затвердити документ у парламенті за рахунок компромісу з інтересами лейбористів.
У той же час деякі з противників плану Мей вже заявили про те, що не підтримають у парламенті нові поправки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна була вийти з ЄС у березні 2019 року. Водночас Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід із Євросоюзу.
На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже у такий спосіб англійці покажуть приклад іншим країнам.
Очікується, що це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.
15 січня 2019 року парламент відхилив план Мей щодо виходу з ЄС.
12 березня депутати вдруге проголосували проти угоди з ЄС.
29 березня британський парламент втретє відхилив угоду щодо Brexit, запропоновану Мей.
2 квітня Мей заявила, що країні необхідна нова відстрочка виходу з Європейського Союзу.
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