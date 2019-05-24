Розплакалася і пішла: Тереза Мей оголосила дату відставки. Повне відео виступу

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила, що піде у відставку 7 червня з поста лідера Консервативної партії країни.

Це означає, що вона покине і пост прем'єра. Її наступник на чолі партії має бути обраний уже наступного тижня. Під час своєї промови Мей розплакалася і пішла.

"Незабаром я покину пост, який став справою і честю мого життя. Друга в історії жінка-прем'єр — але, звичайно, не остання. Я роблю це не з образою, а з великою і щирою вдячністю за можливість служити країні, яку люблю", — завершила вона.

Мей продовжить виконувати обов'язки прем'єр-міністра Великобританії до того, як буде знайдена інша кандидатура на цю посаду. Саме новому прем'єр-міністру доведеться зайнятися Brexit.

Тереза Мей розплакалася

Тереза Мей розплакалася

BREAKING: British Prime Minister Theresa May will resign on Friday June 7 pic.twitter.com/pzZ5DB0L2p — Reuters Top News (@Reuters) 24 мая 2019 г.

Зворушливий момент потрапив на відео.

Повне відео прощальної промови прем'єра Британії:

При цьому, західні ЗМІ вже склали перелік головних претендентів на місце прем'єра. Серед них: екс-міністр закордонних справ і колишній мер Лондона Борис Джонсон, заступник міністра юстиції з питань прав людини Домінік Рааб, міністр закордонних справ Джеремі Хант, міністр навколишнього середовища Майкл Гоув і лідер Палати громад Андреа Лідсом.

Як відомо, у вівторок, 21 травня, уряд Великобританії схвалив поправки до угоди про Brexit, ініційованої Мей. Вони покликані допомогти затвердити документ у парламенті за рахунок компромісу з інтересами лейбористів.

У той же час деякі з противників плану Мей вже заявили про те, що не підтримають у парламенті нові поправки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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