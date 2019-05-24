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Розплакалася і пішла: Тереза Мей оголосила дату відставки. Повне відео виступу

29.3тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила, що піде у відставку 7 червня з поста лідера Консервативної партії країни.

Це означає, що вона покине і пост прем'єра. Її наступник на чолі партії має бути обраний уже наступного тижня. Під час своєї промови Мей розплакалася і пішла.

"Незабаром я покину пост, який став справою і честю мого життя. Друга в історії жінка-прем'єр — але, звичайно, не остання. Я роблю це не з образою, а з великою і щирою вдячністю за можливість служити країні, яку люблю", — завершила вона.

Мей продовжить виконувати обов'язки прем'єр-міністра Великобританії до того, як буде знайдена інша кандидатура на цю посаду. Саме новому прем'єр-міністру доведеться зайнятися Brexit.

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Тереза Мей розплакалася

Тереза Мей розплакалася

Тереза Мей розплакалася

Тереза Мей розплакалася

Зворушливий момент потрапив на відео.

Повне відео прощальної промови прем'єра Британії:

При цьому, західні ЗМІ вже склали перелік головних претендентів на місце прем'єра. Серед них: екс-міністр закордонних справ і колишній мер Лондона Борис Джонсон, заступник міністра юстиції з питань прав людини Домінік Рааб, міністр закордонних справ Джеремі Хант, міністр навколишнього середовища Майкл Гоув і лідер Палати громад Андреа Лідсом.

Як відомо, у вівторок, 21 травня, уряд Великобританії схвалив поправки до угоди про Brexit, ініційованої Мей. Вони покликані допомогти затвердити документ у парламенті за рахунок компромісу з інтересами лейбористів.

У той же час деякі з противників плану Мей вже заявили про те, що не підтримають у парламенті нові поправки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Тереза ​​Мей
Місце
Великобританія
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Тереза Мэй пала в битве эльфов против орков Отставка премьер-министра - это первая ласточка распада политической системы Британии. Интрига последних двух дней наконец-то разрешилась. Тереза Мэй сегодня вышла к журналистам на пороге своей резиденции на Даунинг-стрит, 10 и официально объявила об отставке с 7 июня текущего года. Она уходит с поста лидера Консервативной и юнионистской партии, а также с должности премьер-министра страны. Биться о стену политического эгоизма в парламенте ей надоело. С задачей исполнения воли народа о выходе из Евросоюза она не справилась. Равно как не получилось стать второй Железной леди страны. Что называется, всем спасибо, все свободны. Напрашивается естественный вопрос: при чем тут эльфы, кто там орки и вообще что будет теперь дальше? По первой его части хорошо объяснила сама Мэй. Политического механизма управления страной в Британии больше нет. Все сколько-нибудь серьезные группировки занимают предельно эгоистичную позицию в стиле все или ничего, полностью исключая достижение любого рода компромиссов. Если по чисто внутренним вопросам эту проблему еще было можно как-то маскировать, то теперь Королевство столкнулось с внешним вызовом, справиться с которым оказалось не в силах. Политические механизмы используются лишь в части, дающей права и преимущества, и полностью игнорируются в области любых обязанностей. Договариваться не желает никто. Тем более, потом эти договоренности соблюдать. В результате, противостояние достигло такой остроты, что стало похоже на эпичную битву фентезийных орков с эльфами, олицетворяющих собой предельно противоположные цивилизации. По сути, Соединенное Королевство столкнулось с самым серьезным кризисом за всю его историю. Пока вопрос Brexit не решен окончательно, невозможно вообще ничего. Непонятно – какие следует принимать законы, устанавливать налоги, и вообще – в какую сторону идти.
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Nosenko Vasiliy
Nosenko Vasiliy
Shlagov Poster, ты знова лепешек коровьих употребил? Не позорься.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
А Путин сидит на берегу реки и ждёт...
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Свыни, провожаем на коленях!
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