Розплакалася і пішла: Тереза Мей оголосила дату відставки. Повне відео виступу

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила, що піде у відставку 7 червня з поста лідера Консервативної партії країни.

Це означає, що вона покине і пост прем'єра. Її наступник на чолі партії має бути обраний уже наступного тижня. Під час своєї промови Мей розплакалася і пішла.

"Незабаром я покину пост, який став справою і честю мого життя. Друга в історії жінка-прем'єр — але, звичайно, не остання. Я роблю це не з образою, а з великою і щирою вдячністю за можливість служити країні, яку люблю", — завершила вона.

Мей продовжить виконувати обов'язки прем'єр-міністра Великобританії до того, як буде знайдена інша кандидатура на цю посаду. Саме новому прем'єр-міністру доведеться зайнятися Brexit.

BREAKING: British Prime Minister Theresa May will resign on Friday June 7 pic.twitter.com/pzZ5DB0L2p