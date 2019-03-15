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Криваві теракти у Новій Зеландії: військовий відповів на "український слід"

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Громадянин Австралії Брентон Таррант, який розстріляв десятки людей у Новій Зеландії, не має жодного відношення до "Грузинського легіону", про що раніше заявили в російській організації "Вірне козацтво".

Про це у коментарі OBOZREVATEL повідомив командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі, зазначивши, що ніколи раніше не бачив новозеландського терориста. Водночас боєць підтверджує той факт, що Етан Таллінг, якого в Росії назвали соратником Тарранта, дійсно воював на Донбасі у складі "Грузинського легіону".

Брентон Таррант

Брентон Таррант

"Була у нас така людина, це молодий хлопець, недосвідчений. Він пробув на лінії фронту днів десять, або навіть менше, і поїхав. Він фізично не витримав того навантаження, яке у нас було", — каже командир.

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За його словами, пізніше з ним зв'язувалися австралійські журналісти, які говорили про те, що Таллінг колись був членом якоїсь нацистської або націоналістичної організації.

"Я за ним такого не помічав. Хлопець приїхав до нас, уклав контракт, сам він раніше служив у Австралії в артилерійських військах", — сказав Мамулашвілі.

Разом з тим командир "Грузинського легіону" вважає, що подібні заяви ставлять перед собою мету дискредитувати Україну і бійців на Донбасі.

"Я навіть не виключаю, що таких людей, які їхали від нас, можуть вербувати російські спецслужби для здійснення терактів, щоб потім дискредитувати Україну і наш легіон", — заявив Мамулашвілі.

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"Я не сумніваюся, що проти нас іде така інформаційна війна і все нам приписують, так само, як і Янукович заявив, що Майдан розстрілювали ми. І я не дивуюся тому, що терористи у Новій Зеландії — це теж ми", — додав він .

Криваві теракти у Новій Зеландії: військовий відповів на "український слід"
Криваві теракти у Новій Зеландії: військовий відповів на "український слід"

Також боєць спростував інформацію про те, що Джаред Беннет, якого у "Вірному козацтві" назвали другим соратником новозеландського терориста, брав участь у боях на Донбасі у складі "Грузинського легіону".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опубліковано повне відео, зняте стрільцем Брентоном Таррантом, який влаштував теракти у Новій Зеландії.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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