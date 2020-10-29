Сьогодні в центрі Ніцци, в церкви Нотр-Дам, невідомий, озброєний ножем напав на парафіян і туристів, убивши двох людей і поранивши кількох. Прибула на місце події поліція, затримала нападника.

Нагадаємо, що два тижні тому, 16 жовтня, відбулося схоже по контексту вбивство 47-річного Самуеля Паті, вчителі історії та географії в коледжі в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін, що демонстрував на уроці, присвяченому свободі слова, карикатури на пророка Мухаммеда з журналу Charlie Hebdo.

Таким чином, буквально за два тижні у Франції відбулося два жорстоких вбивства, одного і того ж почерку, замішаних на релігійному грунті, з чітким акцентом на конфронтацію християнської віри і мусульманської. Якщо тільки не фіксуватися на одному важливому моменті, часто втрачають багато – вбивця Самюеля Паті був уродженцем Москви, який залишив Росію в 2008 році.

На перший погляд незначний момент, але давайте пройдемо поетапно від кілька більш ранніх подій, з невеликими флешбеки, до конкурентно сьогоднішнього дня.

Перш за все, нагадаю, що в даний час між Францією і Туреччиною дуже напружені дипломатичні відносини, натягнуті до стану дзвінкої струни. Практично з жодного питання Анкара і Париж не можуть знайти спільної мови, а з недавніх пір конфронтація загострилася і виразом взаємної неприязні президентів обох країн.

Тим часом, найгостріше питання сьогодні який обговорюється – це бойові дії в Нагірному Карабасі, де Туреччина і Франція так само знаходяться по різні боки барикад. Але при цьому, Франція, що в Нагірному Карабасі, що в Лівії, але знаходиться в одному потоці з Росією. З Росією, пропагандистські майданчики якої раптово, згадали про якийсь терористичний акт, який готується в Хабаровську в липні, в контексті, що його підготовкою займалася протурецьких угруповання ХТШ.

Нагадаю, що введення своїх регулярних військ в 2015 році в Сирію Росія підносила, в тому числі і як боротьбу з міжнародним тероризмом, в особі якого виступав тоді ІГІЛ. До речі, згідно з відкритими даними громадяни Росії були другою за чисельністю групою в мульти-національному складі ІГІЛ. А кожен раз, коли терористи ІГІЛ здійснювали чергову криваву бійню в Європі, Москва закликала об'єднатися для боротьби із загальною загрозою, попутно ще й знявши ряд обмежень і санкцій.

Але, на сьогоднішній день ІГІЛ вже не та загроза для світової спільноти, що 5 років тому і потрібно терміново шукати новий привід для закликів до "об'єднання". І як не можна, до речі, саме зараз Франція знаходиться в відкритої політичної конфронтації з Туреччиною (в той час як Росія в латентній); по ряду позицій думку Франції і Росії збігаються; Франція знаходиться в контактній групі, як щодо Нагірного Карабаху, так і в складі Нормандське четвірки по Україні та у Франції дуже серйозне проросійське лобі.

Наприклад, фінансована Росією глава руху "Національна Асамблея" Марін Ле Пен вже заробляє політичні очки на трагедії, заявивши: "Я вимагаю глобальної реакції на цю атаку, я вимагаю знищення ісламізму на нашій території". Залишилося тільки додати: "Путін, допоможи!"

Але, все ж, абстрагуючись від гучних заяв і абсурдних закликів, варто згадати кілька дуже цікавих моментів, крім уже згаданих про національний склад ІГІЛ (в основному росіяни) і про те, що одним із нинішніх вбивць у Франції був етнічний росіянин.

Зокрема, під час теракту в Парижі в 2015 році так звані "ігіловци" використовували зброю з Балкан, а саме з Сербії. 24 березня 2016 року, коли поліція заарештувала одного з підозрюваних в організації терактів в Парижі Реда крикету, вона виявила у нього цілий арсенал. Серед зброї була вибухівка, автомати Калашникова та пістолети, вироблені в Хорватії.

Крім того, терористи, які влаштували атаки в столиці Франції, також використовували АК-47, які зійшли з конвеєра заводу "Застава" в Сербії. Брати Коач, які атакували редакцію Charlie Hebdo, також використовували озброєння, виготовлене в Боснії і Герцеговині.

Тут слід пояснити ще один дуже важливий момент – Балкани є основним плацдармом базування агентурної мережі ГУ ГШ ЗС РФ або, простіше кажучи, ГРУ.

Тобто, фактично вся зброя для терористичних актів на території Європи поставлялося з вотчини ГРУ. Але не одним тільки зброєю російські спецслужби, фактично, допомагали терористам. По суті, Росія стоїть за формуванням терористичної мережі з сплячих осередків по всьому ЄС.

Одним з яскравих прикладів стала історія Ахмеда Чатаєва, впровадженого в європейське співтовариство за класичною радянською схемою – як біженець. Ще за часів СРСР радянські спецслужби впровадили не десятки і не сотні, а тисячі своїх агентів разом з біженцями та політемігрантами ще на зорі радянської влади, граючи на західному гуманізм.

У 90-х роках і після, Росія запровадила в європейське суспільство величезну кількість своїх агентів в числі чеченських біженців, які втекли від війни і тоталітаризму Кадирових. І Ахмед Чатаєв, який став організатором терористичного акту в аеропорту Ататюрка є яскравим прикладом такої діяльності.

І в контексті нинішніх геополітичних реалій Росії явно вигідно дестабілізувати Францію саме на релігійних нотах ісламського екстремізму, охопивши тим самим широченний спектр вирішуваних завдань, від створення противаги Туреччини і закінчуючи заполученія абсолютного союзника в переговорних процесах, від Карабаху, до України. А для досягнення такої масштабної мети розкрити дві або три сплячих осередки для Кремля – аж ніяк не проблема!

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