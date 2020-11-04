У справі про масовий теракт у Відні затримали громадян Росії

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Світ
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Теракт у Відні

Під розслідування теракту в Відні (Австрія), який стався 2 листопада, затримані особи з громадянством різних держав (у тому числі з подвійним): Росії, Бангладешу, Македонії, Туреччини.

Про це заявив глава поліції Відня Герхард Пюрстль, передає Die Presse. Зазначається, що всього затримано 14 осіб у віці 18-26 років.

Правоохоронець уточнив, що всі підозрювані "мають міграційне минуле".

Міністр внутрішніх справ Карл Нехаммер додав, що ліквідований терорист ще влітку хотів купити боєприпаси в Словаччині й що словацькі спецслужби поінформували про це Австрію.

Однак, в подальших кроках між Австрією і Словаччиною "щось явно пішло не так у спілкуванні", сказав Нехаммер. Міністр також запропонував створити незалежну комісію для розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У центрі австрійської столиці 2 листопада відбулася серія атак зі стріляниною і вибухом. За даними поліції Відня, стрілянина почалася близько 20:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом).

  • У результаті загинули п'ятеро осіб і 22 отримали поранення.

  • Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт у столиці Австрії.

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