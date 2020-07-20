Теракт у Сирії: в результаті вибуху загинули п'ятеро людей, близько ста постраждали. Фото

Карина Бондаренко Світ 07:05, 20.07.2020

У результаті вибуху автомобіля в Сирії 19 липня загинули п'ятеро мирних громадян, ще мінімум 85 отримали поранення.

Теракт стався на півночі країни в селищі Сиджу провінції Алеппо, повідомляє CNN TÜRK. Відзначається, що він контролюється повстанцями.

У причетності до підриву автомобіля невідомими підозрюють курдську організацію YPG/PKK. Постраждалих госпіталізували до лікарень Сирії і Туреччині.

Вибух в Сирії
Вибух в Сирії
Вибух в Сирії
Вибух в Сирії
Вибух в Сирії
Вибух в Сирії
Вибух в Сирії
Вибух в Сирії
Вибух в Сирії
Вибух в Сирії
Вибух в Сирії
Вибух в Сирії
Вибух в Сирії
Вибух в Сирії
Вибух в Сирії

Як писав OBOZREVATEL раніше, в сирійському місті Ель-Камишли терорист-смертник здійснив вибух. Він підірвав себе в кварталі Хелку. В результаті загинули і постраждали мирні жителі.

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