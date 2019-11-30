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30 листопада • оновлено в 10:36
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Відпустили за УДО: з'ясувався скандальний факт про різника з Лондона

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Підозрюваний 28-річний Усман Хан, який 29 листопада в Лондоні напав на перехожих із ножем, раніше вже був судимий за злочин, пов'язаний із тероризмом.

Про це повідомляє BBC. Відзначається, що чоловіка засудили до тюремного ув'язнення в 2012 році, але йому вдалося вийти на свободу умовно-достроково в грудні 2018 року.

Глава антитерористичного підрозділу британської поліції Ніл Басу оголосив, що мотиви нападника поки до кінця не ясні, але поліція розглядає подію як теракт.

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Лондонський різник був судимий за тероризм

Лондонський різник був судимий за тероризм

Хан проживав у графстві Стаффордшир у центральній частині Англії. Поліція прийшла з обшуками до нього додому.

Також стали відомі нові деталі злочину на Лондонському мосту. Очевидець Джон Макманус, розповів, що спочатку він побачив, як билася група чоловіків – кілька осіб намагалися втихомирити чоловіка.

Потім майже відразу прибула поліція, люди почали тікати з мосту, і прозвучали спочатку два постріли, а потім ще кілька. Інші свідки ж заявили, що стріляли не менше 10 разів.

Теракт у Лондоні: з'ясувався скандальний факт про різника

Теракт у Лондоні: з'ясувався скандальний факт про різника

Поліція з'ясувала, що Хан 29 листопада прийшов на семінар з реінтеграції колишніх в'язнів, організований Кембриджським університетом. Захід проходив у Фішмонгерс-Холі, історичній будівлі поряд із Лондонським мостом.

Очевидці стверджують, що Усман несподівано вихопив два великих ножі і напав на учасників семінару. Поки не ясно, планував він це заздалегідь чи його агресію щось спровокувало.

Хан зарізав чоловіка і жінку і вибіг на вулицю. Там він попрямував на міст, розмахуючи ножами.

Відпустили за УДО: з'ясувався скандальний факт про різника з Лондона

ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ході спецоперації з припинення теракту поліція застрелила Хана. В результаті НП загинули ще 2 людини. Троє потрапили в лікарню.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Англія Лондон
Тег
теракт
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