Відпустили за УДО: з'ясувався скандальний факт про різника з Лондона

Підозрюваний 28-річний Усман Хан, який 29 листопада в Лондоні напав на перехожих із ножем, раніше вже був судимий за злочин, пов'язаний із тероризмом.

Про це повідомляє BBC. Відзначається, що чоловіка засудили до тюремного ув'язнення в 2012 році, але йому вдалося вийти на свободу умовно-достроково в грудні 2018 року.

Глава антитерористичного підрозділу британської поліції Ніл Басу оголосив, що мотиви нападника поки до кінця не ясні, але поліція розглядає подію як теракт.

Лондонський різник був судимий за тероризм

Хан проживав у графстві Стаффордшир у центральній частині Англії. Поліція прийшла з обшуками до нього додому.

Також стали відомі нові деталі злочину на Лондонському мосту. Очевидець Джон Макманус, розповів, що спочатку він побачив, як билася група чоловіків – кілька осіб намагалися втихомирити чоловіка.

Потім майже відразу прибула поліція, люди почали тікати з мосту, і прозвучали спочатку два постріли, а потім ще кілька. Інші свідки ж заявили, що стріляли не менше 10 разів.

Теракт у Лондоні: з'ясувався скандальний факт про різника

Поліція з'ясувала, що Хан 29 листопада прийшов на семінар з реінтеграції колишніх в'язнів, організований Кембриджським університетом. Захід проходив у Фішмонгерс-Холі, історичній будівлі поряд із Лондонським мостом.

Очевидці стверджують, що Усман несподівано вихопив два великих ножі і напав на учасників семінару. Поки не ясно, планував він це заздалегідь чи його агресію щось спровокувало.

Хан зарізав чоловіка і жінку і вибіг на вулицю. Там він попрямував на міст, розмахуючи ножами.

ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ході спецоперації з припинення теракту поліція застрелила Хана. В результаті НП загинули ще 2 людини. Троє потрапили в лікарню.

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