Судебный процесс в Нидерландах по делу об уничтожении МН17, который начинается 9 марта в Схипхоле, должен стать очередным этапом по установлению исполнителей, организаторов и заказчиков преступления.

Национальный мемориальный комплекс памяти жертв катастрофы Боинга-777 расположен недалеко от амстердамского аэропорта "Схипхол", откуда 17 июля 2014 году взлетел рейс МН17 Малазийских авиалиний.

В центре комплекса - небольшой амфитеатр с стальной стеной и большим металлическим глазом, на котором высечены имена всех жертв теракта.

В стене - отверстие. И оно там не просто так, композиция имеет глубокий смысл: сюда направляется световой луч прожектора, который указывает направление в сторону Украины.

Вокруг растут 298 деревьев - по количеству погибших, которые высажены в форме ленты и обсажены подсолнухами. Подсолнухи выбраны тоже не случайно: символизируют поле подсолнухов в Донецкой области, где были разбросаны обломки самолета. Мало того, часть семян этих подсолнухов в Схипхоле - тоже с места падения.

Под каждым деревом - имя погибшего в этой трагедии. А под некоторыми деревьями даже пепел тел погибших.

Здесь, в Национальном мемориале памяти погибшим в авиакатастрофе рейса MH17, всегда есть люди.

Среди них можно встретить Вильфреда Краудера. Он - бывший представитель Малазийских авиалиний в Амстердаме. Именно Краудер закрывал в аэропорту двери гейта за пассажирами рейса МН17, который впоследствии сбили российские войска в небе над Донецкой обл.

Теперь он регулярно приходит сюда вместе с детьми, приносит цветы и кладет их под деревья с теми именами, родственники которых не могут сделать это самостоятельно. Его младший сын, к слову, родился как раз за неделю до авиакатастрофы.

Еще один постоянный посетитель - Энтон Котте. Он активный деятель Фонда родственников жертв катастрофы МН17. В той катастрофе голландец потерял сына, невестку и 6-летнего внука.

Все они возлагают большие надежды на суд над четырьмя подозреваемыми, который стартовал 9 марта 2020 в Нидерландах.

ЗАКАЗЧИКИ ТЕРАКТА - В РОССИИ

Слушания 9 марта, где планируется заслушать 13 свидетелей (их данные пока засекречены) - это только начало долгого пути по установлению истины.

Обвинения предъявлены 4 людям (3 россиянина и 1 гражданин Украины) по статьям о преднамеренном уничтожении транспортного средства и об умышленном убийстве. Уголовный кодекс Нидерландов предусматривает за это от 15 лет до пожизненного заключения.

В ходе этих слушаний могут появиться и приобщаться к делу новые доказательства и свидетельства, свидетели и обвинения.

Прогнозируется, что процесс может затянуться до 4 лет.

Родственники погибших и все общество Нидерландов на самом деле ожидают установления и наказания не только исполнителей и организаторов теракта.

"Есть три этапа дела: первый - найти тех, кто нажимал на кнопку запуска ракеты. Второй - организаторов преступления. А третий - заказчиков. Сейчас мы на втором этапе", - говорит украинским журналистам Энтон Котте.

Именно Россия в конечном итоге должна быть признанной виновной в преступлении - как государство, совершившее преступление против человечности. Ведь ракетный комплекс БУК из состава ракетной дивизии из г.Курск не мог покинуть свою воинскую часть и пересечь российско-украинскую границу самовольно, без приказа министра обороны и главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

Напомню, еще в мая 2018 году Австралия и Нидерланды прислали дипломатическую ноту в адрес РФ с требованием признать вину и уничтожении самолета МН17. Переговоры между ними продолжаются.

УКРАИНСКИЙ ИНТЕРЕС

Украина поддерживает решение Нидерландов и Австралии признать Россию государством ответственным за уничтожение самолета MH-17 и готова оказывать поддержку на этом пути.

Ведь национальный процесс Нидерландов по уничтожению МН-17 является очень важным для Киева с точки зрения межгосударственных судебных споров между Украиной и РФ.

Так, параллельно с этим внутренним процессом в Нидерландах Украина в январе 2017 инициировала рассмотрение Международным Судом ООН дела о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации). И одним из эпизодов как раз является уничтожение самолета МН17.

Одним из ключевых обвинений со стороны Украины в Международном Суде ООН является поддержка Россией вооруженных формирований на востоке Украины и непосредственно поставки ракетного комплекса, использованного для уничтожения самолета. А это влечет за собой ответственность РФ за нарушение Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

8 ноября 2019 МС ООН подтвердил юрисдикцию по этому делу.

С юридической точки зрения эти процессы тесно взаимосвязаны, но отличаются между собой и происходят параллельно.

Россия понимает последствия и пытается уклонится от ответсвенности. Владимир Путин договорился до того, что Москва не признает результаты следствия якобы потому, что Москва не допущена к следствию. Удивительно, в какой это стране подозреваемые допущены к расследованию наравне с следователями?

Остальные ветви российской власти занимаются оправданием России и информационными диверсиями по этому вопросу - но пока безуспешно для общественного мнения Нидерландов. Ведь теракт к МН17 - это для Нидерландов национальная трагедия по аналогии с 11 сентября.

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