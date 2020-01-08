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8 січня • оновлено в 14:49
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Вадим Лукашевич
Вадим Лукашевич
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Теракт на борту или зенитная ракета? Версии катастрофы Boeing-737

1.5т
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8 января украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, на борту которого находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

На этом этапе в принципе неизвестно, что случилось на борту. Поэтому сейчас должны рассматриваться любые версии. Любое отрицание какой-либо версии говорит только о том, что отрицающему эту версию она просто неудобна. Не более того.

Далее. Самолет потерпел катастрофу над горячей точкой. Не просто горячей точкой, а наиболее горячей сейчас точкой на планете, на пике военно-политического противостояния Ирана и Соединенных Штатов Америки.

Именно поэтому версия недружелюбного воздействия на самолет – теракт на борту или попадание в него ракеты – должна быть изначально одной из приоритетных. Изначально.

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Есть видео, если оно соответствует действительности, как облако огня падает на землю под углом 15-25 градусов к горизонту. Отсюда можно предположить, что самолет уже был неуправляем.

Самолет потерпел катастрофу над горячей точкой

Самолет потерпел катастрофу над горячей точкой

Сам по себе факт пожара двигателя на борту не сразу приводит к таким последствиям – самолет может потерять тягу, начать снижаться. В конце концов, есть противопожарная система. Просто выключается двигатель и так далее.

Но здесь видно, что не просто горит двигатель, а самолет уже падает. Это значит, что там большие проблемы уже помимо двигателя.

Вообще, двигатели горят достаточно редко, но попадание ракеты в двигатель как раз приводит к его возгоранию.

То есть, даже если там было возгорание двигателя, это следствие чего-то. Либо какая-то техническая причина – грубо говоря, не то масло залили в двигатель, какой-то патрубок лопнул, и топливо выливается на горячую часть, - либо внешнее воздействие.

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Если смотреть по характеру падения обломков, видно, что самолет взорвался не на большой высоте, а при ударе о землю. Крупных фрагментов нет.

Теракт на борту или зенитная ракета? Версии катастрофы Boeing-737
Теракт на борту или зенитная ракета? Версии катастрофы Boeing-737

vcrti.com.ua

Если мы посмотрим на малазийский Boeing, сбитый над Донбассом в 2014 году, то там есть большие фрагменты. Самолет развалился в воздухе на большой высоте. И обломки выпали на очень большой площади. Пятно обломков – порядка 20 на 50 километров.

Здесь же видно, что это удар о землю. Самолет только взлетел. Он было залит топливом на 4-5 часов полета, как минимум. Когда он падает и когда там есть открытый огонь, то при таком ударе о землю детонация топлива неизбежна. Был бы взрыв. Очень слабое утешение состоит в том, что все погибли мгновенно.

Появились фото – фрагменты крыла с точечными повреждениями. На самом деле, они действительно могли возникнуть от воздействия осколочно-фугасной боевой части зенитной ракеты. Но теоретически они могли возникнуть в момент самого взрыва. Какие-то болты от одной части могли лететь и пробить эту конструкцию. Это фото подтверждает версию о зенитной ракете, но она ее не доказывает.

Больше по состоянию на сейчас мы ничего не знаем.

Я хотел бы обратить особое внимание вот на что. После истории с малазийским Boeing MH17 Россия постоянно обвиняла Украину в том, что она не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий. После обнародования выводов совета по безопасности Нидерландов, по итогам технического расследования в ИКАО были поданы документы о том, что правило полетов гражданской авиации над зоной конфликтов плохо регламентировано. И ИКАО разработало еще целый ряд процедур.

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Что получается? Иран наносит удар по базам США и ждет ответку. А ответка может быть только с воздуха – либо истребители, либо дроны, либо ракеты и так далее. То есть ты сделал что-то, и твоя ПВО ждет десятки воздушных целей в ответ. И в этой ситуации продолжать полеты гражданской авиации, не закрыть воздушное пространство – это как подстрекательство.

Когда в "ДНР" "Грады", которые обстреливали позиции ВСУ, размещались во дворах жилых домов, чтобы ответка прилетала прямо туда. Либо Украина не станет стрелять по жилым домам, а если стреляет, то "вот, какие они фашисты и звери".

Здесь примерно та же ситуация. Ты стреляешь по американцам и ждешь ответку. И в этот момент тегеранский аэропорт продолжает спокойно выпускать и принимать самолеты. Это уже перебор. Даже слов нет.

В 2014 году Украина не закрыла небо, потому что не было такого требования закрывать, да и не было понятно, то ли собьют, то ли нет. Подняли ограничения по эшелону – 9 с лишним километров – а выше летайте, они не дострелят до этой высоты. Но здесь вообще все понятно. Ты стрельнул по Штатам, а теперь привел ПВО в повышенную готовность и ждешь, когда что-то прилетит.

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А ПВО – везде ПВО. Гражданские самолеты они видят как чужие. Там система опознавания "свой – чужой" не стоит. Там есть автоответчики, транспондеры, которые отвечают. Можно смотреть Flightradar, диспетчеров и так далее. Но для военных все эти самолеты чужие. Если ты ждешь ответку, то ты должен очистить небо от каких-то посторонних летательных аппаратов.

Даже если там техническая причина – возгорание двигателя или еще что-то, - сам факт того, что Иран наносит удар по американским базам, ждет ответного удара и при этом продолжается эксплуатация гражданских самолетов – это вопиюще. Это просто недопустимо. Хочешь бодаться с Америкой? Ради бога! Но только тогда прекрати полеты.

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Автор
Вадим Лукашевич Вадим Лукашевич
Теми
Російсько-український конфлікт На Донбасі збитий Boeing-777 Конфлікт США та Ірана Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані Ексклюзив
Місце
Іран Тегеран
Теги
МАУ Авіакатастрофа
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