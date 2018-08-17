МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка
Саша Сотник
Саша Сотник
Російський журналістВсі статті автора

Теперь все можно: нищие могут жрать поганки, богатые – глотать бриллианты

18.7тЧитати новину російською

Организаторы "Марша матерей" вновь потрясли убойной логикой заложников: "Выходите, чтобы защитить детей, которых сажают по политическим мотивам, но – ни слова о политике. Мы – вне политики!" Ни слова о Сатане, заживо сжигающем детей в нашем Аду: рогатый может обидеться и забодать насмерть. Он такой чувствительный и ранимый, не поминайте его всуе. Просто ходите между раскаленных сковородок и скорбно молчите. Глаза – в пол, руки за спину, и – не выдыхать! У него острый слух, чуткий нюх и зоркий глаз. Осерчает и сожрет вместе с вашим выводком. Но все равно приходите…

Новини
Зачем Кремлю "Трампнаш"

"Марш матерей", как ни странно, превратился в демонстрацию советского смирения. Неудивительно, что кремлевский черт решил не насылать на заложников своих козлорогих опричников: кого здесь бить? – они и так унижены и покорены. Еще немного – и падут на колени, после чего – сами поползут к нему в пасть. Они даже попросили не приходить на этот Марш лидеров оппозиционных партий и движений, дабы не провоцировать кремлевского людоеда. В итоге на мероприятие пришло несколько сот человек, и превратилось оно не в гневный протест, а в демонстрацию смирения овец на скотобойне, полностью подчиненных воле ненасытного мясника.

Новини
Доигрались! Вас не жалко

Да, правозащитникам – таким, как Алла Фролова, - можно ставить памятник при жизни: они самоотверженно бьются за каждого, кто попал в жернова бесчеловечной спец-машины. Но их слишком мало, их возможности и силы ограничены, а имя путинистам – легион. Чудище обло и стозевно, а Россия огромна, и молодого свежего мяса в ней полно. На путинский век хватит. И денег хватит, и смирения. Никто же не выходит на площадь, чтобы потребовать у Володина предъявить народу свою энергичную 82-летнюю мамашу, учредившую уже 10-ю по счету коммерческую фирму. А зачем? – все и так понимают, что мамаша Володина – никакая не бизнесвумен, а – подставное лицо, под прикрытием которого сынок "намывает бабло" в обход им же утвержденного законодательства. А ежели понимают – то какой смысл протестовать? В этом бездеятельном "понимании" и таится прочность режима: в нормальной стране, когда "все понятно" - народ выходит многомиллионной толпой, и условный Володин вместе со своей энергичной старушенцией вылетает из своего кабинета вместе с рамами – прямиком за решетку. И за сатанинский отказ выпустить умирающего от голодовки Сенцова вытащили бы из главной башни Самого Великодержавного, выдернув с корнем рога и в мясо разбив пятачину, после чего в соцсетях сразу бы появилась масса позитива. Но это – "у них". В России, блуждающей особыми унылыми путями – от Новопушкинского сквера до Верховного Судилища – такое невозможно. И любой, кто призовет к деятельному протесту, будет проклят как провокатор и кликуша.

Новини
Россия вляпалась по самые кремлевские звезды

Уже было сказано, что у России два пути: либо массово выходить – многомиллионной толпой, чтобы черти побежали сами, либо – оставаться дома. Не выходить на работу, которой все равно скоро не будет, потому что санкции только ужесточатся, предприятия закроются, и даже сегодняшний "планктончик", самодовольно бурлящий желудочным соком, останется без средств к привычному насыщению. Если уж не двигаться, то абсолютно. Чтобы остановилось все. Но ведь и этот путь назовут "гапоновщиной". Советская овца так устроена: она живет едой, живет для еды, и в итоге сама превращается в пищу для "сильных мира сего". Либо ест она, либо – пожирают её. Иной парадигмы существования для нее не бывает. И любой, "кто затевает всю эту русофобию, русофобию вот эту" - будет проклят многомиллионной отарой, целеустремленно бредущей от патерналистской колыбели – к месту священного заклания.

Новини
Кислород, которого у россиян нет

Голодающий Сенцов умирает не за себя – он умирает за всю Россию. Если его не станет – на России можно будет поставить могильный крест, потому что смерть его явится подтверждением безлюдности этой территории. Если бы в стране были живые люди – они не допустили бы такого исхода, они бы вышли и, разобрав по кирпичику Кремлевскую стенку, укатали бы под брусчатку гэбэшного садиста вместе с его усатым чревовещателем. И не только их. Вместо этого самодовольные зомбо-патриоты записывают шизофренические ролики о жалости к Америке и "порабощенным американцам", а "крупный бизнес" готовится к "запрету доллара" в России. Двуногие ходят, вжав головы в плечи, косятся на себе подобных, и ненавидят друг друга, как потенциальных конкурентов на завтрашнее место под пасмурным небом. И правильно делают, что ненавидят: количество мест ограничено, и хлеба на всех не хватит, поэтому постулат "умри сегодня ты, а завтра – я" выглядит не таким уж и людоедским.

Новини
Не молчите! На ваших глазах умирает Сенцов

О, эта санкционная польза! О, чудо-сыровар Сирота, у которого пармезан созревает за 6 недель! А если партия прикажет – созреет и за пару минут, ибо надо же будет что-то засунуть в глотку вечером, чтобы оттянуть собственную смерть до утра. Можно даже отпраздновать "падение доллара ниже 67-ми" перед тем, как он рванет к восьмидесяти. Одна только долговая нагрузка россиян составляет 13 триллионов рублей. Еще каких-нибудь 6 триллиончиков, и она будет сопоставима с бюджетом всей России! Теперь все можно: рак неоперабелен, доживайте с открытым забралом. Нищие могут жрать поганки, богатые – глотать бриллианты, все равно "все там будем". Беснуйтесь, вражьи конгрессмены! Врубай на полную, товарищ Дональд, пусть на нашей православной скотобойне овец убивает ударом не в 300 вольт, а – в тысячу! Вот, благословясь, повеселимся!..

Распад империи начался, как и положено, с распада норм человеческой морали: когда страх, охвативший массы, овладел практически каждым, учредив кодекс безграничного терпения во имя продления мучительной жизни. И теперь, когда "можно всё" - события, безусловно, ускорятся, ибо скорость падения в пропасть не подконтрольна даже страшным спецслужбистам. Историю не схватишь за шиворот и не запугаешь в пыточной камере. И на скамью подсудимых не посадишь. Это она, усмехаясь, вынесет вердикт: "Здесь была страна лентяев и трусливых пьяниц. А еще – подлецов, правивших ими. Они одичали, предали и поубивали друг друга. Такой вот тяжелый урок. Не делайте так, люди…"

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Саша СотникСаша Сотник
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Сайт Саши Сотника
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
1
8
Смішно
66
Цікаво
56
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
артур
артур
Как можно было напасть на мать Украину душу славян! Уму не постижимо кто этот гений , который спланировал мучение и трагедию последующей жизни миллионов, ради тщеславия там нет идеи.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мартин Алекс
Мартин Алекс
сотник/бабченко/боровой- Рашка разваливается,Путин плохой,подайте шо-нибудь!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Попова Ольга
Попова Ольга
Мартин Алекс, ЧМО ИЛИ ЧУДО В ПЕРЬЯХ ТЫ ВЫУЧИЛ КИТАЙСКИЙ , ДО ПЕНСИИ + 5 ВСЕРАВНО НЕ ДОЖИВЕШ ,УТИЛИЗИРУЮТ
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
если звезды зажигаются ..это кому то надоть,типа классика..но ни одна статья не появляется бискаштовна ...независимые сми ,мы понимаем ,что это так для абитуриентов..особлывымы потрэбамы...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наші блоги