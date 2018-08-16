Ход конфликта Кремля с Грецией наглядно показывает на очень коротком отрезке всю похабную стилистику нынешнего Кремля в отношении "стран и народов". Греки, как известно, сейчас политически "пророссийские" (примерно, как венгры и итальянцы). Четыре сотрудника, работающие под прикрытием, действовали грубо, погорели, материала на себя навалили так много, что грекам пришлось их выслать. В старые времена, до того, как Кремль "окончательно сошел с ума" и решил, что "управляет вселенной", - это был бы обычный дипломатический эпизод, какой случается между дружественными странами в сфере борьбы разведок.

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Собственно, греки высылая их и сделали традиционное в таких случаях заявление, что это "эпизод" и отношения не должны страдать. Но - теперь другие времена - и Кремль сразу начал переводить этот конфликт из дипломатического в политический. Понеслись настолько оскорбительные заявления и угрозы, что грекам пришлось делать заявление о том, что ассиметричный ответ Кремля на обычный эпизод выходит за рамки допустимого и придется отзывать посла.

Причем, как я понял, вся эта грубая политизация конфликта Кремлем "удачно" падает внутрь греческих парламентских выборов - кампания уже идет: оппозиция настроена более "антироссийски", чем нынешнее правительство. Но Кремлю - все равно. Главное просто - "гадить" в блатной стилистике без всякой связи с возможным результатом.