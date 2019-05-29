"Темні сили" наступають: Україну можуть чекати проблеми з ЄС

На виборах у Європарламент єврооптимісти невпевнено, але перемогли. І все ж партії "друзів Путіна" змогли набрати значну кількість голосів у ключових країнах ЄС. Це виклик не тільки для Євросоюзу, але й для України, яка останні роки значно залежить від політичної та економічної підтримки сусідів.

Чого очікувати Києву від нового Європарламенту та чи є сенс працювати з проросійськими європейськими партіями — розбирався OBOZREVATEL.

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У Європарламенті відбулися чергові вибори. Перемогли єврооптимісти, але їхній загальний результат помітно гіршй, ніж 5 років тому;

Особливу популярність отримали євроскептики. У Франції перемогла права партія Марін Ле Пен, а у Великобританії партія Brexit Найджела Фараджа обігнала лейбористів і консерваторів;

Водночас соціал-демократи і єврооптимісти, спільно з лібералами, зможуть сформувати нову коаліцію. Це хороший сигнал як для ЄС, так і для України;

Особливих змін у зовнішній політиці не буде, і "друзі Путіна" поки не зможуть суттєво впливати на політику ЄС. Щоправда, заклики "скасувати санкції проти Росії" і "загальмувати інтеграцію України в Європу" звучатимуть усе голосніше.

Прихильників єдиної Європи стає менше

Вибори в Європарламент не були сенсацією. Оглядачі, політологи та соціологи раніше вже пророкували падіння рейтингу правлячих кіл Європи. Посилення позицій популістів в Італії, правих у Німеччині і Франції не вселяло надію європейським оптимістам. Самостійно сформувати коаліцію, як 5 років тому, вже не вийде.

Європарламент

Найбільше місць — 179 — отримує "Європейська народна партія". На другому місці опинився "Прогресивний альянс соціалістів і демократів" — 150 місць. На третьому — рух президента Франції Еммануеля Макрона разом із "Альянсом лібералів і демократів за Європу" — 107 мандатів. Такі загальні результати у 28 країнах ЄС, враховуючи Великобританію, яка досі не порвала з Брюсселем.

При цьому більше 100 мандатів дісталися євроскептикам. Так, група "Європа за нації і свободи" спільно з партією міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, який активно виступає за скасування санкцій проти Росії, з 37 місць піднялася до 58. Більше третини голосів британців отримала і партія Brexit Найджела Фараджа. Хороші результати євроскептики отримали і у Франції — права партія Марін Ле Пен набрала 23,31% голосів.

За словами канцлера ключової країни ЄС Ангели Меркель, "треба ще багато чого зробити, щоб протистояти темним силам, які знаходять підтримку в Німеччині і за її межами".

Розподіл місць у Європарламенті

Такий сильний результат євроскептиків — сигнал для більшості єврооптимістів. За останні роки "об'єднана Європа" пройшла одразу декілька важких випробувань: міграційна "атака", трудова міграція всередині ЄС, економічна нестабільність, антиелітарні перемоги в Італії і Франції, Brexit, а також загроза з боку Росії.

У цій ситуації коаліція може буде сформована з "Європейською народною партією", "Прогресивним альянсом соціалістів і демократів", а також представників "Альянсу лібералів і демократів за Європу".

"Порівняно з попередніми виборами лідери передвиборчих перегонів отримали меншу кількість місць у ЄП. Але зберегли першість і, найімовірніше, коаліція буде формуватися з їхньої подачі. Вони запросять, ймовірно, лібералів, які зміцнили свої позиції за рахунок партії Емануеля Макрона, і зелених. Домовитися буде непросто, а ще складніше — розподілити портфелі комісарів у Європейській комісії", — пояснив OBOZREVATEL експерт Інституту демократії і соціального прогресу Богдан Ференс.

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Разом групи сформують нову конфігурацію влади, яка працюватиме найближчі 5 років. Європейський парламент — законодавчий орган ЄС. Євродепутати контролюють Європейську комісію, беруть вагому участь у формуванні бюджету. Особливу вагу парламентарії мають і в міжнародній політиці.

Експерти також зазначають, що великий позитив нинішніх виборів — висока явка європейців, понад 50%. Це найвищий показник за останні 25 років. І це говорить про те, що вдалося мобілізувати як єврооптимістів, так і євроскептиків.

Чого чекати Україні

Опитані OBOZREVATEL міжнародники впевнені, що кардинальних змін для України не буде. На щастя, умовна "проукраїнська" коаліція із соціал-демократів і єврооптимістів у Європарламенті збережеться. Але розслаблятися не варто.

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На думку доцента кафедри міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка Світлани Андрущенко, хоча загальний курс щодо України залишиться незмінним, спостерігаються і небезпечні тенденції.

"Більшість у ЄП — це ті ж сили, які поки нам забезпечують кредит довіри. Небезпечні тенденції для України — за популістами стоїть просування інтересів РФ та зняття санкцій як механізм вирішення соціально-економічних проблем у ЄС.

Ось питання санкцій та їхнього збереження має залишитися в порядку денному, і тут важливий послідовний курс України. Для нашої країни — це механізм тиску на Росію. До того ж ЄС є сильною точкою опори в тому випадку, якщо сама Україна в цьому зацікавлена після президентських виборів.

У ЄС більше побоюються того, що відбувається в Україні, наскільки ми й надалі готові співпрацювати та ефективно управляти фінансовою допомогою ЄС", — розповіла Андрущенко.

На думку Богдана Ференса, в новому складі ЄП буде набагато більше депутатів, які негативно ставляться до будь-якої інтеграції в ЄС України. Тому нашим дипломатам складніше шукати підтримку в партнерів.

"Успіх залежатиме насамеред від того, чи зуміє зовнішньополітичне відомство оперативно визначити ті сили й тих депутатів, із ким потрібно почати комунікацію. Як показує попередня практика, стратегія працювати тільки з тими, хто позиціонує себе як "друзі України", не завжди приносить необхідні результати.

Іноді потрібно виходити із зони свого комфорту і налагоджувати контакти з менш проукраїнськими політиками. Для Росії новий склад ЄП є набагато сприятливішим, ніж попередній, тому варто очікувати більш різких висловлювань і дій у контексті українського порядку денного", — підсумував експерт ІДСП.

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