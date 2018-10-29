Телефони і розірваний одяг: з'явилися перші фото і відео з місця аварії Boeing 737 в Індонезії

Рятувальники, які прибули на місце аварії Boeing 737 в Індонезії, вже почали піднімати з моря уламки літака і речі пасажирів.

Перші фото були опубліковані в Telegram-каналі Mash. На знімках видно розбиті телефони і розірваний одяг.

Також рятувальники показали відео з місця аварії.

Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

Як відомо, на борту перебували 188 осіб, включаючи екіпаж. Їх доля поки невідома, але надії на те, що хтось вижив, мало.

Як повідомляв OBOZREVATEL, індонезійський пасажирський лайнер Boeing 737, що належить перевізнику Lion Air, вранці 29 жовтня впав у море в районі західного узбережжя острова Ява.