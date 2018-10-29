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Телефони і розірваний одяг: з'явилися перші фото і відео з місця аварії Boeing 737 в Індонезії

11.5тЧитати матеріал російською

Рятувальники, які прибули на місце аварії Boeing 737 в Індонезії, вже почали піднімати з моря уламки літака і речі пасажирів.

Перші фото були опубліковані в Telegram-каналі Mash. На знімках видно розбиті телефони і розірваний одяг.

Також рятувальники показали відео з місця аварії.

Як відомо, на борту перебували 188 осіб, включаючи екіпаж. Їх доля поки невідома, але надії на те, що хтось вижив, мало.

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Телефони і розірваний одяг: з'явилися перші фото і відео з місця аварії Boeing 737 в Індонезії
Телефони і розірваний одяг: з'явилися перші фото і відео з місця аварії Boeing 737 в Індонезії
Телефони і розірваний одяг: з'явилися перші фото і відео з місця аварії Boeing 737 в Індонезії
Телефони і розірваний одяг: з'явилися перші фото і відео з місця аварії Boeing 737 в Індонезії

Як повідомляв OBOZREVATEL, індонезійський пасажирський лайнер Boeing 737, що належить перевізнику Lion Air, вранці 29 жовтня впав у море в районі західного узбережжя острова Ява.

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