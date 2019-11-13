"Поки ми тут сидимо, їх вбивають росіяни": в Конгресі США стали на захист України

Тимчасовий повірений США у справах України Вільям Тейлор виступив на публічних слуханнях перед Конгресом, озвучивши гучні звинувачення у справі про можливий імпічмент президента Дональда Трампа.

Засідання транслювали в середу, 13 листопада, в прямому ефірі на національному телебаченні.

Він став на захист України, заявивши, що з боку керівництва США було несправедливо затримувати військову допомогу в надії отримати в обмін від України обіцянки у справі віцепрезидента Джо Байдена і його сина Хантера.

У Конгресі США стали на захист України

"Україна – важливий стратегічний партнер США. Вона воює з агресивною Росією. Поки ми тут сидимо, росіяни вбивають українських солдатів. Україні потрібна військова допомога. Затримка військової допомоги в обмін на внутрішньополітичну допомогу – скажена ідея", – зазначив дипломат.

Тейлор виступив проти Росії і підтримав санкції, введені проти неї США і європейськими країнами.

Дипломат також відкрито заявив, що адвокат Трампа Рудольф Джуліані навмисно розхитував відносини між США і Україною.

Він розповів, що в керівництві США було два канали відносин з Україною: офіційний і неофіційний. Другий не підкорявся Конгресу. Тейлор назвав його учасниками колишнього спецпредставника Держдепу США щодо України Курта Волкера, посла США в ЄС Гордона Сондланда і Джуліані.

Тейлор у Конгресі став на захист України Скріншот з відео

Тейлор підтвердив інформацію про те, що глава США вимагав від Зеленського зробити заяву про розслідування справи Байдена і втручання у вибори 2016 року. Дипломат сказав, що знає про переписку Волкера з помічником Зеленського Андрієм Єрмаком.

Тейлор зізнався, його помічник чув розмову між Трампом і Сондландом, в якій президент США запитав, як йдуть справи з розслідуваннями. Під цим словом він мав на увазі справу Байденів.

Сондланд нібито відповів, що Україна готова просунутися далі. На питання, чи цікавить Трампа військова допомога Україні і війна на Донбасі в цілому, той відповів, що його більше турбують Байдени.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тейлор заявляв, що Трамп навмисно заморозив фінансову підтримку України і вів переговори з Офісом президента про розслідування справи сина свого опонента Джозефа Байдена.

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