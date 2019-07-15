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"Танцююча королева": Мей в останні дні прем'єрства "відірвалася" під "Аббу". Відео

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В останні дні на посаді прем'єр-міністра Британії Тереза Мей станцювала на музичному фестивалі в Хенлі.

Як повідомляє Reuters, Мей помітили танцюючою під хіти Abba "Танцююча королева" і "Мамма Міа!".

"Мей демонструвала деякі зі своїх незграбних танцювальних рухів, а її чоловік та інші чоловіки розмахують руками під мелодії", — написало ЗМІ.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мей станцювала під час турне Африкою, її рухи порівняли з роботом.

Після вона станцювала на конференції Консервативної партії.

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Особа
Тереза ​​Мей
Місце
Великобританія
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Попов Дмитрий
Попов Дмитрий
АВВА - это наше ВСЁ! Пусть тётка зажигает, сам фанат четвёрки (-:
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