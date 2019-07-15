"Танцююча королева": Мей в останні дні прем'єрства "відірвалася" під "Аббу". Відео

В останні дні на посаді прем'єр-міністра Британії Тереза Мей станцювала на музичному фестивалі в Хенлі.
Як повідомляє Reuters, Мей помітили танцюючою під хіти Abba "Танцююча королева" і "Мамма Міа!".
"Мей демонструвала деякі зі своїх незграбних танцювальних рухів, а її чоловік та інші чоловіки розмахують руками під мелодії", — написало ЗМІ.
Well done @EnglandCricket ! # CWC19Final #ENGvsNZ pic.twitter.com/D3aGf1eTU2- Theresa May (@theresa_may) 14 липня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мей станцювала під час турне Африкою, її рухи порівняли з роботом.
Після вона станцювала на конференції Консервативної партії.
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