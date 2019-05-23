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"Танки в пельменях відкопають": Соколова напророкувала росіянам "Уральську народну республіку"

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Скандал з протестами проти будівництва храму на місці скверу в Єкатеринбурзі може перерости у сепаратистське відділення всього Уралу.

Таку думку озвучила українська журналістка Яніна Соколова у своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вона почала з того, що рознесла спіч топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова, в якому він обізвав людей, котрі виступають проти будівництва церкви, "спадкоємцями бісів".

"Гармата із з*луплювання, яка п'ять років стріляла по Україні, розпалюючи до нас ненависть, вмить розвернулася і почала мочити росіян. Через звичайну господарську суперечку тисячі єкатеринбуржців стали бісами і зрадниками. Але у цієї гармати є ще одна особливість — там, куди вона стріляє, обов'язково з'являються "добровольці" Донбасу і "народної республіки", — каже журналістка.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

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Для підтвердження своїх слів вона процитувала новину одного з пропагандистських ресурсів, в якій розповідається про те, що таке собі "Уральське відділення спілки добровольців Донбасу" (СДД) має намір стати на бік захисників будівництва храму святої Катерини в центрі Єкатеринбурга.

"Добровольці збираються протверезити бісів, які захищають сквер. А це прапор "Уральської народної республіки" на тих же протестах у Єкатеринбурзі. Зрикошетило так зрикошетило! Всі росіяни і Путін повинні радіти, адже назріває утворення ще однієї "народної республіки"! Ну, якщо вони не згодні з політикою держави, то уральці мають же право на самовизначення? Правильно чи ні? А там, дивись, вони і танки в пельменях відкопають", — із сарказмом наголосила українська телеведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова запідозрила ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна у прагненні розвалити Російську Федерацію. Такий висновок вона зробила після його слів про те, що шляхом терористичних "Л/ДНР" може піти будь-який регіон Росії.

Також журналістка вважає, що спрощення процедури отримання російського громадянства для всіх українців може призвести до розвалу Російської Федерації. У зв'язку з цим вона іронічно запідозрила президента Росії Володимира Путіна у роботі на інтереси Києва.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Яніна Соколова
Місце
РосіяЄкатеринбург
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Крым Андрей
Крым Андрей
Опять конопли дунула?
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Баба красивая ,но глупая!
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Не удивлен. С таким тупым выражением морды лица хохлизмы из сосательного отверстия соответствуют интеллекту журнализдки.
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Перепил Недо
Перепил Недо
Павлов Дмитрий, ты меня тоже не удивил, не может грязь удивляться, по определению.
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an and
an and
Павлов Дмитрий, вот это вы показали интеллект, как "пример"! Именно вы! Если прочитать статью автора, а потом ваш комментарий...то это как преподаватель литературы на русском языке написал и грузчик на заборе соответственно!
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