"Танки в пельменях відкопають": Соколова напророкувала росіянам "Уральську народну республіку"

Скандал з протестами проти будівництва храму на місці скверу в Єкатеринбурзі може перерости у сепаратистське відділення всього Уралу.

Таку думку озвучила українська журналістка Яніна Соколова у своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вона почала з того, що рознесла спіч топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова, в якому він обізвав людей, котрі виступають проти будівництва церкви, "спадкоємцями бісів".

"Гармата із з*луплювання, яка п'ять років стріляла по Україні, розпалюючи до нас ненависть, вмить розвернулася і почала мочити росіян. Через звичайну господарську суперечку тисячі єкатеринбуржців стали бісами і зрадниками. Але у цієї гармати є ще одна особливість — там, куди вона стріляє, обов'язково з'являються "добровольці" Донбасу і "народної республіки", — каже журналістка.

Яніна Соколова Скріншот відео

Для підтвердження своїх слів вона процитувала новину одного з пропагандистських ресурсів, в якій розповідається про те, що таке собі "Уральське відділення спілки добровольців Донбасу" (СДД) має намір стати на бік захисників будівництва храму святої Катерини в центрі Єкатеринбурга.

"Добровольці збираються протверезити бісів, які захищають сквер. А це прапор "Уральської народної республіки" на тих же протестах у Єкатеринбурзі. Зрикошетило так зрикошетило! Всі росіяни і Путін повинні радіти, адже назріває утворення ще однієї "народної республіки"! Ну, якщо вони не згодні з політикою держави, то уральці мають же право на самовизначення? Правильно чи ні? А там, дивись, вони і танки в пельменях відкопають", — із сарказмом наголосила українська телеведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова запідозрила ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна у прагненні розвалити Російську Федерацію. Такий висновок вона зробила після його слів про те, що шляхом терористичних "Л/ДНР" може піти будь-який регіон Росії.

Також журналістка вважає, що спрощення процедури отримання російського громадянства для всіх українців може призвести до розвалу Російської Федерації. У зв'язку з цим вона іронічно запідозрила президента Росії Володимира Путіна у роботі на інтереси Києва.

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