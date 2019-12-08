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8 грудня • оновлено в 20:33
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"Там потрібен мир!" Папа Римський закликав молитися за успіх "нормандської зустрічі"

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Папа Римський Франциск висловив надію на те, що зустріч в "нормандському форматі" 9 грудня в Парижі пройде з успіхом.

Про це понтифік заявив під час традиційної недільної проповіді на площі Святого Петра в Римі і закликав народ молитися. Про це повідомляє "Радіо Ватикану" (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Завтра в Парижі відбудеться зустріч президентів України, Росії і Франції, і канцлера Німеччини, відома як "Нормандський формат", з метою пошуків рішення болісного конфлікту, який роками триває в східній Україні. Супроводжую зустріч своєю молитвою, наполегливої молитвою, тому що там потрібен мир, і вас запрошую чинити так само, щоб ця ініціатива політичного діалогу призвела до миру в справедливості для цих територій і їх населення", – сказав понтифік.

Папа Римський

Папа Римський

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Папа Римський
Місце
Італія Рим
Тег
нормандський формат
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