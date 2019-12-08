"Там потрібен мир!" Папа Римський закликав молитися за успіх "нормандської зустрічі"

Папа Римський Франциск висловив надію на те, що зустріч в "нормандському форматі" 9 грудня в Парижі пройде з успіхом.

Про це понтифік заявив під час традиційної недільної проповіді на площі Святого Петра в Римі і закликав народ молитися. Про це повідомляє "Радіо Ватикану" (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Завтра в Парижі відбудеться зустріч президентів України, Росії і Франції, і канцлера Німеччини, відома як "Нормандський формат", з метою пошуків рішення болісного конфлікту, який роками триває в східній Україні. Супроводжую зустріч своєю молитвою, наполегливої молитвою, тому що там потрібен мир, і вас запрошую чинити так само, щоб ця ініціатива політичного діалогу призвела до миру в справедливості для цих територій і їх населення", – сказав понтифік.

Папа Римський

Папа Римський не в перший раз публічно висловлюється про ситуацію в Україні. Раніше він вітав обмін полоненими між Україною і РФ, а також оголошував збір пожертвувань для постраждалого населення Донбасу.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У понеділок, 9 грудня, в Парижі заплановані переговори по Україні в рамках "нормандської зустрічі".

6 грудня Володимир Зеленський виступив в прямому ефірі на політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", де розповів про свої плани на саміті.

Стало відомо, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмайера".

Перший президент Леонід Кравчук звернувся до опозиційних фракцій, які заявили, що виходять на Майдан перед "нормандським" самітом. Він закликав їх підтримати українську сторону на переговорах.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!