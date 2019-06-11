"Там немає громадянської війни!" Росіянин розніс пропагандистів Путіна через Україну

Російський політолог Андрій Окара публічно присоромив топ-пропагандистів Кремля за поширення фейків про "громадянську" війну в Україні.

Він нагадав їм, що терористів "Л/ДНР" підтримує Росія, і тому на Донбасі досі йдуть бойові дії. Бурхлива суперечка з цього питання розгорілася в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Російське телебачення Скріншот відео

Вона почалася з того, що ведучий передачі Євген Попов звинуватив Окару в наклепі й нерозумінні суті збройного конфлікту на сході України.

"Судячи з того, що ви тут верзете, ви ніколи не були на лінії фронту і на донбаській "громадянській" війні!" – вигукнув рупор Кремля, проте зустрів рішучу відсіч.

"По-перше, так, я не був на "громадянській" війні на Донбасі, тому що там немає громадянської війни! Тому що це донецька хунта, військові злочинці! Вони прикриваються ще підтримкою нашої країни, що взагалі жахливо і огидно", – емоційно відповів Попову Окара.

Після цього в суперечку включилася і друга ведуча програми, скандальна Ольга Скабєєва, яка почала звинувачувати свого опонента в цинічному ставленні до посібників окупантів і колаборантів.

"Хто ви такий, щоб говорити за людей, що це хунта донецька?! Люди підтримують свою владу, звертаються до цієї влади за допомогою!" – скипіла скандальна пропагандистка.

Російське телебачення Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Окара заявив, що через розрив зв'язків з Україною Росія приречена на повну ізоляцію та існування як занепадницька держава.

Також він вивів із себе путінського пропагандиста Євгенія Попова правдивими словами про злочинний комуністичний режим, на совісті якого лежать мільйони людських життів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram