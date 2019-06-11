ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Там немає громадянської війни!" Росіянин розніс пропагандистів Путіна через Україну

28.4тЧитати матеріал російською

Російський політолог Андрій Окара публічно присоромив топ-пропагандистів Кремля за поширення фейків про "громадянську" війну в Україні.

Він нагадав їм, що терористів "Л/ДНР" підтримує Росія, і тому на Донбасі досі йдуть бойові дії. Бурхлива суперечка з цього питання розгорілася в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Російське телебачення

Російське телебачення

Скріншот відео

Вона почалася з того, що ведучий передачі Євген Попов звинуватив Окару в наклепі й нерозумінні суті збройного конфлікту на сході України.

"Судячи з того, що ви тут верзете, ви ніколи не були на лінії фронту і на донбаській "громадянській" війні!" – вигукнув рупор Кремля, проте зустрів рішучу відсіч.

Новини
''Попереду будуть буряти!'' На росТБ влаштували суперечку через війну в Україні

"По-перше, так, я не був на "громадянській" війні на Донбасі, тому що там немає громадянської війни! Тому що це донецька хунта, військові злочинці! Вони прикриваються ще підтримкою нашої країни, що взагалі жахливо і огидно", – емоційно відповів Попову Окара.

Після цього в суперечку включилася і друга ведуча програми, скандальна Ольга Скабєєва, яка почала звинувачувати свого опонента в цинічному ставленні до посібників окупантів і колаборантів.

"Хто ви такий, щоб говорити за людей, що це хунта донецька?! Люди підтримують свою владу, звертаються до цієї влади за допомогою!" – скипіла скандальна пропагандистка.

Російське телебачення

Російське телебачення

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Окара заявив, що через розрив зв'язків з Україною Росія приречена на повну ізоляцію та існування як занепадницька держава.

Також він вивів із себе путінського пропагандиста Євгенія Попова правдивими словами про злочинний комуністичний режим, на совісті якого лежать мільйони людських життів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаВійна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Андрій Окара
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
9
11
Смішно
37
Цікаво
7
Сумно
9
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
не дай бог признать, что граждане одной страны по обе стороны фронта одним и участие там российских военных другим! игра в дурачка.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Смотрю каждый день умницу Скабееву...интересное зрелище...Россияне кидают какашки...а украинцы отбиваются...и так каждый день
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Vik Vik
Vik Vik
Сидоров Андрей, Как сливной бачек может кидать какашки? Он их обмывает..
Показати коментар повністю
Відповісти
2
4

Блоги / думки

ads pixel