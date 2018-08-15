Таліби влаштували бійню в Афганістані: десятки загиблих

Щонайменше 45 афганських військових загинули в результаті нападу бойовиків угрупування "Талібан" на військову базу у провінції Баглан на півночі Афганістану.

Увечері 14 серпня таліби атаковали базу Аллахуддін в одному з районів провінції, повідомляє Tolo News із посиланням на джерела у військових колах.

За інформацією видання, в результаті зіткнення було вбито 35 військовослужбовців і 10 місцевих силовиків.

У той же час місцева поліція підтвердила факт нападу, однак не надала інформації про загиблих. Працівники служби безпеки поки взагалі не прокоментували атаку.

Зазначається, що за останні два дні в Афганістані це вже другий масштабний напад "Талібану" на військові бази. Зокрема у понеділок, 13 серпня, у північній провінції Фар'яб афганські військові здалися талібам, які протримали їхню базу в облозі протягом 48 годин.

За оцінками місцевої влади, понад 40 представників сил безпеки здалися після того, як вони не отримали ані допомоги, ані додаткових боєприпасів, незважаючи на неодноразові запити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Афганістані терорист-смертник вбив трьох солдатів НАТО.