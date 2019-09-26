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27 вересня • оновлено в 19:10
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"Талібан" влаштував криваву бійню в Афганістані: загинули 15 військових

2.2т Читати матеріал російською

У четвер, 26 вересня, в Афганістані бойовики радикального руху "Талібан" атакували блокпост військових у провінції Фар'яб, у результаті чого загинули 15 осіб.

Про це повідомляє турецьке видання Anadolu. Зазначається, що іще 15 афганських військових отримали поранення різного ступеня важкості.

Як повідомив глава ради провінції Фар'яб Мухаммад Тахір Рахмані, після нападу зав'язався бій. Зазнали втрат також і таліби. Кількість ліквідованих бойовиків не уточнюється.

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"Талібан" влаштував криваву бійню в Афганістані

"Талібан" влаштував криваву бійню в Афганістані

topwar.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у столиці Афганістану Кабулі на весіллі прогримів вибух, у результаті загинули щонайменше 63 особи і понад 180 отримали поранення.

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Місце
Афганістан
Тег
Талібан
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
У этих Аллах Акбар только и работа, что воевать. На какие средства они живут?
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