"Талібан" влаштував криваву бійню в Афганістані: загинули 15 військових

У четвер, 26 вересня, в Афганістані бойовики радикального руху "Талібан" атакували блокпост військових у провінції Фар'яб, у результаті чого загинули 15 осіб.

Про це повідомляє турецьке видання Anadolu. Зазначається, що іще 15 афганських військових отримали поранення різного ступеня важкості.

Як повідомив глава ради провінції Фар'яб Мухаммад Тахір Рахмані, після нападу зав'язався бій. Зазнали втрат також і таліби. Кількість ліквідованих бойовиків не уточнюється.

"Талібан" влаштував криваву бійню в Афганістані topwar.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у столиці Афганістану Кабулі на весіллі прогримів вибух, у результаті загинули щонайменше 63 особи і понад 180 отримали поранення.

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