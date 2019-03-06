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"Такої країни немає!" Соловйов "скасував" Україну через НАТО

25.5тЧитати матеріал російською

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що Росія не лише може не визнавати результат майбутніх виборів в Україні, а також її саму як державу.

На його думку, так країна-агресор має відповісти на закріплення в Конституції України її наміру стати повноправним членом НАТО і ЄС. Нахабні випади Соловйов озвучив у ефірі своєї програми на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я не розумію, про що ми говоримо? Про яку країну? Країна, яку я знав, яка виникла як незалежна Україна, виникла на підставі договору зі своїми громадянами, який був укладений на початку 90-х років. Де був жорстко прописаний позаблоковий нейтральний статус країни. Конституція, яка була ухвалена, ставить для мене взагалі сумніви можливості визнання і хоч якогось діалогу з країною. Бо вона зрадила своїх громадян, ухвалила документ, що від початку змінює статутні позиції. Сказала, що йде тепер у НАТО. Все, тому немає більше цієї країни", — висловився Соловйов.

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Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

Однак йому заперечив український громадський діяч Гордій Бєлов, який нагадав про порушення Росією Будапештського меморандуму. Цей документ передбачав непорушність кордонів України в обмін на відмову від ядерної зброї.

Цей аргумент не подіяв на пропагандиста, і він продовжив нахабно виправдовувати збройне вторгнення російської окупаційної армії в Україну.

"Ні! Бо цієї країни немає, з якою був підписаний Будапештський меморандум. Притому запам'ятайте, адже слово "меморандум", а не "договір". Він не був ратифікований! Тому ви можете посилатися на нього скільки завгодно це не має жодного сенсу", — відрізав Соловйов.

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Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

"І мало цього, у нас більше немає договору про дружбу і співпрацю. Нагадаю, у нас також не розділені кордони. Росія нічого не визнавала! У нас досі кордони не проведені. Тепер вже взагалі нема про що говорити. Немає тієї країни, з якою укладалися договори. договори відкликані. Є "братній" народ, який потерпає від нацистської влади. Ось коли ярмо з шиї скинуть поговоримо", — їдко підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
Тег
НАТО
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
слушать этого дурика-себя не уважать...хай рассеяне его бреду внимают...на них .лохов и рассчитано...)))
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Шпиталева Людмила
Шпиталева Людмила
І отакі недолугі ні в культурному, ні в політико-історичному плані відкрито заробляють гроші, і немаленькі, вливаючи у вуха 80% одебіленого російсько-бояришникового люду нісенітниці, від яких відмовиться, тільки-но йому припече сраку! Не сміши людей, опудало, твоєї срашки навіть і не було, тому-що це московія, а туди ж, нема країни! Це тебе нема і не буде, а Україна Є, БУЛА і БУДЕ! СЛАВА УКРАЇНІ!
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canger ralph
canger ralph
Сильно его прическа на кобздоновскую смахивает... Совпадение? Не думаю...
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