Обговорювали Україну: Трамп провів переговори з Путіним

Президент США Дональд Трамп все ж таки провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним.

Як повідомляється на сайті Кремля, Трамп привітав Путіна з перемогою на президентських виборах.

"Обговорювалася сирійська проблема і внутрішньоукраїнська криза. З обох сторін наголошено на необхідності досягнення якнайшвидших зрушень в їхньому врегулюванні", - сказано в повідомленні.

Скріншот / kremlin.ru

Зазначається, що розмова мала конструктивний, діловий характер і була орієнтована на подолання проблем, що накопичилися в російсько-американських відносинах.

Відзначимо, що вчинок Трампа засудив американський сенатор від штату Арізона Джон Маккейн.

Раніше про розмову повідомив телеканал NBC із посиланням на чиновника в Білому домі.

РИА "Новости" повідомляє, що Путіна також привітав північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

Як повідомляв "Обозреватель" раніше Білий дім заявляв, що Трамп не планує зв'язуватися по телефону з Путіним з приводу його перемоги на виборах.

Пізніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що це не варто вважати недружнім кроком.