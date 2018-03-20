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ПолітикаЕкономіка

Обговорювали Україну: Трамп провів переговори з Путіним

23тЧитати новину російською

Президент США Дональд Трамп все ж таки провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним.

Як повідомляється на сайті Кремля, Трамп привітав Путіна з перемогою на президентських виборах.

"Обговорювалася сирійська проблема і внутрішньоукраїнська криза. З обох сторін наголошено на необхідності досягнення якнайшвидших зрушень в їхньому врегулюванні", - сказано в повідомленні.

Скріншот / kremlin.ru

Зазначається, що розмова мала конструктивний, діловий характер і була орієнтована на подолання проблем, що накопичилися в російсько-американських відносинах.

Відзначимо, що вчинок Трампа засудив американський сенатор від штату Арізона Джон Маккейн.

Раніше про розмову повідомив телеканал NBC із посиланням на чиновника в Білому домі.

РИА "Новости" повідомляє, що Путіна також привітав північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

Як повідомляв "Обозреватель" раніше Білий дім заявляв, що Трамп не планує зв'язуватися по телефону з Путіним з приводу його перемоги на виборах.

Пізніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що це не варто вважати недружнім кроком.

Читайте всі новини по темі "Вибори президента Росії" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вибори президента Росії
Особи
Дональд ТрампВолодимир Путін
Об'єкт
вибори президента Росії
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