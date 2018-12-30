Так все ж брати? Лукашенко заявив про союз із Росією і привітав Путіна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав главу Росії Володимира Путіна з Новим роком, нагадавши, що у 2019-му виповниться 20 років з моменту підписання Договору про створення Союзної держави.

У привітанні, надісланому Путіну, білоруський лідер зазначив, що союз двох народів відбувся, а також заявив, що воля білорусів і росіян до єднання продовжить служити на благо обох країн і буде основою для розвитку співпраці Мінська і Москви.

"Сьогодні з упевненістю можна говорити про те, що союз білорусів і росіян відбувся", — сказано у привітанні Лукашенка.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко TUT.by

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко повідомив про відмову РФ вважати Білорусь братньою державою.

"Я вже не кажу братньою державою, тому що, як мене інформують, в Росії це не сприймається. Нібито прийшли нові люди, для яких це поняття неприйнятне", — казав він.

При цьому досить скоро Лукашенко прогнувся перед Путіним під час нової зустрічі у Москві.