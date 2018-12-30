МоваЯзык
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Так все ж брати? Лукашенко заявив про союз із Росією і привітав Путіна

43.9тЧитати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав главу Росії Володимира Путіна з Новим роком, нагадавши, що у 2019-му виповниться 20 років з моменту підписання Договору про створення Союзної держави.

У привітанні, надісланому Путіну, білоруський лідер зазначив, що союз двох народів відбувся, а також заявив, що воля білорусів і росіян до єднання продовжить служити на благо обох країн і буде основою для розвитку співпраці Мінська і Москви.

"Сьогодні з упевненістю можна говорити про те, що союз білорусів і росіян відбувся", — сказано у привітанні Лукашенка.

Новини
Після сала: Лукашенко виконав нове бажання Путіна. З'явилося відео

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

TUT.by

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко повідомив про відмову РФ вважати Білорусь братньою державою.

"Я вже не кажу братньою державою, тому що, як мене інформують, в Росії це не сприймається. Нібито прийшли нові люди, для яких це поняття неприйнятне", — казав він.

При цьому досить скоро Лукашенко прогнувся перед Путіним під час нової зустрічі у Москві.

Особи
Олександр ЛукашенкоВолодимир Путін
Місце
Білорусь
Поділитися у Facebook
29
Коментарі
393
102
Смішно
40
Цікаво
79
Сумно
43
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильенко Александр
Ильенко Александр
Поживем -увидим! Бацка не раз подлизывал и не раз давал задний ход...Сдать державу не долго ,а вернуть утраченное нужны века! Он понимает ,что "союза" быть не может,а за предательство ждет его вечное проклятие!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Малахов Егор
Малахов Егор
Если бы Лукашенка был мудрым.....то первое чтоб он сделал бы...так обратился бы к правительству Украины...народу украины и своему народу с предложением в обьединении древне руських народов в единую Киевскую русь. Ничего не произошло бы если бы провели подобный референдум.....но точки были бы расставлены.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Осадчий Олександр
Осадчий Олександр
Там где раша, там Куба (жопа)
Показать комментарий полностью
Ответить
10
6
1 из 3 ответов | показать все
минин евген
минин евген
Ш. Олег, испанской, а затем американской колонией, крупнейшим в мире экспортером сахара и табака. после того как влез советский союз началась жопа и дичайшее обнищание.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
3

Наші блоги