"Так не може тривати!" Творець "Чорнобиля" різко звернувся до Росії через ядерну НП

Катастрофа в Чорнобилі, яка сталася 33 роки тому, нічому не навчила російську владу, тому історія з вибухом на полігоні під Архангельськом до болю нагадує ту страшну трагедію.

Про це заявив творець і сценарист серіалу "Чорнобиль" від НВО Крейг Мейзін. Його монолог показаний на початку бонусного епізоду підкасту про картину, який вийшов 15 серпня, передає TJ.

"Ми, жителі США, переконані, що цей вибух пов'язаний з випробуваннями нового виду крилатих ракет, якими особливо пишається Володимир Путін... Для розуміння – це далеко не масштаб Чорнобиля, де рівень радіаційного фону, як говорилося, перевищував звичний рівень у сім тисяч раз, але це все одно не до добра. За даними ЗМІ, постраждалим і тим, хто їх лікував, не розповіли загрози радіоактивного опромінення. Судячи з усього, чутки про лікування постраждалих засекретили, а лікарів відправили до столиці на медичне обстеження" , – пояснив він.

Крейг Мейзін Скріншот з відео

За його словами, вся ця історія звучить знайомо.

"Сенс сказаного не просто в тому, що подібні інциденти не повинні повторюватися, а в тому, що коли вони трапляються, влада і суспільство повинні бути максимально відкритими і відвертими. Я сильно сподіваюся, що після цього інциденту і, можливо, хоча б частково через наш серіал, люди нарешті зажадають від уряду правди. Сподіваюся, що жителі Росії, які зараз протестують проти путінського уряду, зажадають відповіді. Так тривати не може", – сказав Мейзін.

Нагадаємо, Комісія Організації з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) у Відні заявила про те, що під час вибуху на полігоні під Архангельськом була зафіксована сейсмічна і інфразвукова активність.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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