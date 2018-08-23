Один из самых близких доверенных лиц Путина, Владимир Якунин, получил право на проживание в Германии. Человек, находящийся в санкционном списке США, который лично руководит пропагандистским институтом в Берлине, являющимся по мнению экспертов оружием в гибридной войне Путина против нас, немцев. Человек, который стал богатым благодаря Путину за счет простых россиян, теперь имеет право официально жить и работать в Германии. В то же время Берлин отказывает в предоставлении убежища критикам кремлёвского режима. А в это же время Меркель занята с Путиным тайной дипломатией и сепаратными переговорами.

Мне не хватает приличных слов, чтобы прокомментировать поведение нашего правительства. Может, надо просто перефразировать известное высказывание Меркель: "Если страна подобным образом пресмыкается перед диктатором и предает его противников, тогда это - не моя страна..."

Оригинал высказывания Меркель - в ответ на критику ее политики "открытый границ": "Если сейчас мы ещё должны и извиняться за то, что в чрезвычайных ситуациях демонстрируем приветливое лицо, тогда это - не моя страна..."