Тайфун "Хайшен" накрив Південну Корею: скасовано поїзди і авіарейси

Тайфун "Хайшен" в понеділок, 7 вересня, наблизився до південного узбережжя Південної Кореї.

Місцеве природне агенство повідомило про штормовий вітер зі швидкістю 126 км/год, передає Reuters.

Відзначається, що через природне явище в небезпеці опинилося місто Ульсан. Там евакуювали понад тисячу осіб. Понад 300 рейсів в 10 аеропортах, включаючи міжнародний аеропорт Чеджу, були скасовані. Крім того, припинено роботу деяких поїздів і національних парків.

Сильні вітри вже відключили електрику майже п'яти тисяч домогосподарств на південному узбережжі Корейського півострова, включаючи курортний острів Чеджу, де з суботи випало понад 473 мм опадів.

Південну Корею накрив тайфун. Карта

У небезпеці опинилося місто Ульсан. Карта

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Владивосток накрив потужний ураган, викликаний тайфуном "Майсак". Користувачі соцмереж діляться відео урагану, який зривав дахи будинків і перевертав автомобілі.

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