Таїланд охопили масштабні протести, влада оголосила НС. Усі деталі, фото та відео
Експерти уточнили, що це найбільші протести за останні десятиліття
Акції мають мирний характер, але без сутичок із поліцією не обійшлося, є затримані
Громадяни вимагають відставки прем'єра, нової Конституції й обмеження повноважень монархії
У столиці Таїланду Бангкоку в четвер, 15 жовтня, спалахнули нові протести проти уряду. Через це влада оголосила введення надзвичайного стану.
Як передає ВВС, сотні демонстрантів побилися з поліцією. У результаті було затримано кілька десятків осіб, зокрема ключових лідерів протестів (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Однак, як зазначило джерело, протести переважно мають мирний характер, хоч і є дуже великими. Місцеві експерти повідомили, що це і зовсім наймасштабніші акції за останні десятиліття.
Представники МВС держави заявили, що режим надзвичайного стану ввели "для підтримки миру й порядку".
Протестувальники виступили з вимогами ухвалити нову Конституцію й відправити у відставку прем'єр-міністра Прают Чан-Оча. Також громадяни захотіли скоротити повноваження монархії та зняти заборону на критику королівської сім'ї.
Зазначимо, що в Таїланді за образу монархів загрожує до 15 років тюремного ув'язнення. Але, за словами прем'єра, король Маха Вачіралонгкорн ще на початку року попросив, щоб подібні дії залишалися безкарними.
(Відео - "РІА Новости")
Як писав OBOZREVATEL, 24 вересня в Таїланді також вийшли тисячі людей на протест перед парламентом, коли законодавці обговорювали поправки до конституції королівства.