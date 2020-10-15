Таїланд охопили масштабні протести, влада оголосила НС. Усі деталі, фото та відео

У столиці Таїланду Бангкоку в четвер, 15 жовтня, спалахнули нові протести проти уряду. Через це влада оголосила введення надзвичайного стану.

Як передає ВВС, сотні демонстрантів побилися з поліцією. У результаті було затримано кілька десятків осіб, зокрема ключових лідерів протестів (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Однак, як зазначило джерело, протести переважно мають мирний характер, хоч і є дуже великими. Місцеві експерти повідомили, що це і зовсім наймасштабніші акції за останні десятиліття.

Представники МВС держави заявили, що режим надзвичайного стану ввели "для підтримки миру й порядку".

Протестувальники виступили з вимогами ухвалити нову Конституцію й відправити у відставку прем'єр-міністра Прают Чан-Оча. Також громадяни захотіли скоротити повноваження монархії та зняти заборону на критику королівської сім'ї.

Зазначимо, що в Таїланді за образу монархів загрожує до 15 років тюремного ув'язнення. Але, за словами прем'єра, король Маха Вачіралонгкорн ще на початку року попросив, щоб подібні дії залишалися безкарними.

(Відео - "РІА Новости")

Як писав OBOZREVATEL, 24 вересня в Таїланді також вийшли тисячі людей на протест перед парламентом, коли законодавці обговорювали поправки до конституції королівства.