Таємниця перевалу Дятлова: ексгумація ввела дослідників у ступор

Пошкодження тіла одного з учасників трагічної експедиції на перевалі Дятлова в 1959 році Семена Золотарьова показали, ніби його переїхав автомобіль.

"Це виключно дія твердих тупих предметів. З огляду на ситуацію в цілому, я готовий повірити в містику. Всі переломи різні. І це повинно бути якийсь неймовірний збіг обставин, щоб все травми утворилися", - розповів "Комсомольській правді" судово-медичний експерт Едуард Туманов після ексгумації.

Відзначається, що труп Золотарьова знайшли через три місяці після трагедії. Впізнати його практично було неможливо. Дана справа стало загадкою для експертів. По-перше, в акті було описано дивні татуювання, яких учні Золотарьова - вчителя фізкультури, ні разу не бачили. Зокрема, мова йде про дивну напис - "ДАЕРММУАЗУАЯ". Родичі також не пам'ятають таке татуювання.

Крім того, могила під обеліском "Семен Золотарьов", як з'ясувалося, ні за ким не значилася. За документацією, на Іванівському цвинтарі чоловіка взагалі не ховали.

Характер травм тіла, яке ексгумували, також поставив експертів в глухий кут. Відзначається, що машина ніяк не могла потрапити на перевал, що унеможливлює придбання таких травм.

Туманов заперечує можливість смерті цієї людини від впливу інфразвуку, ультразвуку, вибухової хвилі, радіації або психогенних факторів. Крім того, в 1959 році судмедексперт Борис Відроджений розповідав, що результати розтину тіл "дятловців" показали, ніби на їх тіла впливала "велика сила".

Ексгумували тіло Золотарьова в квітні 2018 року. Журналісти нагадали, що перед фатальною експедицією він розповів своїм учням, що "про цей похід заговорить весь світ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні дослідник обставин таємничої загибелі групи студентів на уральському перевалі Дятлова Валентин Дегтерев зробив сенсаційне відкриття. Пізніше, письменник Олег Архипов знайшов записку, яка може змінити хід розслідування.