Таємниця перевалу Дятлова: дослідник випадково знайшов новий труп. Реальні фото

На місці загибелі учасників трагічної експедиції на перевалі Дятлова у 1959 році був виявлений ще один труп. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Його абсолютно випадково помітив дослідник Валентин Дегтерьов на фото, які показали в фільмі компанії "РЕН-ТВ" Гучне-справа "Гора-мерців" за 2012 рік, пише він у своєму блозі.

На його думку, у "дятлівців" міг виникнути конфлікт з місцевими "фанатиками". У нього встряли представники народу мансі, за що і поплатилися.

"Фотографія одягненого в парку (мансійська національний одяг) трупа. Тіло лежить на снігу. Ця фотографія вклеєна на сторінці з Колмогоровою (одна із жертв)", - говорить він про побачене.

За його словами, жінка була явно азіатського типу, худа і схожа на хлопчика.

"На лівому плечі велика забита гематома. Візуально добре помітна. Я впевнений на 70%, що неспроста полковник Коротаєв (слідчий) відкривав саме ці фотографії. Всі вони пов'язані зі справою групи Дятлова", - підкреслив дослідник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пошкодження тіла одного з учасників трагічної експедиції на перевалі Дятлова в 1959 році Семена Золотарьова показали, ніби його переїхав автомобіль.