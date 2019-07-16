Таємна угода Путіна і Обами щодо Майдану: прояснилися деталі

Таємні домовленості президента Росії і Володимира Путіна і колишнього лідера США Барака Обами з приводу Майдану в Києві, нібито стосувалися розстрілів.

Це підтвердив глава РФ у пропагандистському фільмі одіозного режисера Олівера Стоуна. Фрагмент виклав у своєму Twitter журналіст прокремлівського пулу Дмитро Смирнов. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ви з Обамою домовилися, що не буде стрільби? Вони пообіцяли це", – сказав Стоун Путіну. Причому, останню фразу він повторив кілька разів.

Володимир Путін і Барак Обама utro.ru

"Можу так сказати, що наші домовленості, які були досягнуті в телефонній розмові, з американської сторони не були виконані", – відповів глава РФ.

Стоун про Майдан: Ви з Обамою домовилися, що не буде стрільби? Вони пообіцяли це.

Путін: Можу так сказати, що наші домовленості, які були досягнуті в телефонній розмові, з американської сторони не були виконані pic.twitter.com/UGz5CQhCB6 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 14 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін також заявив про неминуче відновлення відносин з Україною.

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