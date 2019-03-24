Сюрприз для Путіна? У РФ розкрили несподіваний "маневр" Назарбаєва

Глава РФ Володимир Путін дізнався про рішення першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва піти у відставку лише за кілька годин до публічної заяви.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в ефірі одного з телеканалів. За його словами, Назарбаєв особисто подзвонив Путіну.

"Дзвонив він за кілька годин до оголошення", — сказав Пєсков, додавши, що зараз РФ встановлює контакти з новим керівництвом Казахстану.

Володимир Путін і Нурсултан Назарбаєв Обозреватель / ЕРА

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нурсултан Назарбаєв, який склав з себе повноваження президента Казахстану, очолить Раду безпеки республіки.

Новим тимчасовим главою Казахстану оголосили голову сенату і колишнього прем'єр-міністра країни Касима-Жомарта Токаєва.

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