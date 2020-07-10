Святу Софію можуть виключити зі списку ЮНЕСКО: організація відреагувала на рішення Туреччини

В ЮНЕСКО розчаровані рішенням Туреччини перетворити собор Святої Софії з музею на мечеть.

Про це сказано в комюніке організації, в якому зазначається, що таке питання будь вимагає попереднього повідомлення та розгляду на комітеті Всесвітньої спадщини

"Генеральний директор ЮНЕСКО глибоко шкодує про рішення турецької влади, прийнятому без попереднього діалогу, змінити статус Святої Софії", – йдеться в заяві.

В організації раніше нагадали, що собор вписаний в список Всесвітньої спадщини як музей

"Така реєстрація тягне за собою ряд правових зобов'язань. Таким чином, держава повинна забезпечити, щоб ніякі зміни не впливали на виняткову універсальну цінність об'єкта, що знаходиться на його території", – пояснили в ЮНЕСКО.

Також напередодні представники організації заявили Reuters, що рішення про перетворення собору на мечеть може стати причиною його виключення зі списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Собор Святої Софії (Айя-Софія) в Туреччині позбавили статусу музею і дозволили використовувати його в якості мечеті. Рішення прийняв Державну раду країни (вищий адміністративний суд), а президент Реджеп Ердоган вже підписав відповідний указ.