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''Святкуватимемо возз'єднання!'' Жириновський замарив злиттям України і Росії

30.4тЧитати матеріал російською

Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що найближчим часом Україна нібито увійде до складу Росії та її народи возз'єднаються.

Більше того, депутат нелегітимної Державної думи додав, що українці нібито давно самі мріють про це. Своїми маразматичними міркуваннями він поділився на своєму Telegram-каналі.

"Україна повністю втратила самостійність. Але від цього втомилися і самі українці, їм набридла ця цілодобова чорнуха проти росіян, вони давно б самі поміняли курс своєї країни. Я думаю, що зміна режиму там станеться за рік-два, а, можливо, і державної форми. У результаті прийде день, коли ми будемо святкувати возз'єднання російського та українського народу", — написав неадекватний політик країни-агресора.

Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

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''Святкуватимемо возз'єднання!'' Жириновський замарив злиттям України і Росії

Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

DP.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL,

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Жириновський
Місце
Росія
Теги
Новини РосіїДержавна Дума Росії
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Zambezi Mganga
Zambezi Mganga
Усыпите уже наконец этого старого питора!
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2 из 3 ответов | показать все
Zambezi Mganga
Zambezi Mganga
Кравцов Саша, а шо такое?!! шо ты так разневничалось, ущербное?! любовника защищаешь? ладно, не усыпляйте пока жира. идите пока подолбите еще друг дружку взад
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2
1
bel serg
bel serg
Кравцов Саша, скрепа навозная чё ты тут проблеяла?
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7
1
Сохар Лидия
Сохар Лидия
Дурень думкою багатіє,забудьте,українці мріють як найшвидше втікти від вас.
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9
2
Ященко Олег
Ященко Олег
Воссоидинение будет обезательно и может раньше чем через два года. Когда Кацапстан, с подачи и маразма Пуки, начнет распаддатся, то Кубань, Курская, Воронежзкая, Белгородская, и Ростовская обл и естественно Крым, захотят вернутся домой в Украину.
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13
2
Кравцов Саша
Кравцов Саша
Ященко Олег, ругаться остатки твоих мозгов
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2
5
Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Ященко Олег, рагуль, смотри, Россия рушится! -- опять повелся, дурачочек))
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3
7

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