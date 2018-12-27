''Святкуватимемо возз'єднання!'' Жириновський замарив злиттям України і Росії

Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що найближчим часом Україна нібито увійде до складу Росії та її народи возз'єднаються.

Більше того, депутат нелегітимної Державної думи додав, що українці нібито давно самі мріють про це. Своїми маразматичними міркуваннями він поділився на своєму Telegram-каналі.

"Україна повністю втратила самостійність. Але від цього втомилися і самі українці, їм набридла ця цілодобова чорнуха проти росіян, вони давно б самі поміняли курс своєї країни. Я думаю, що зміна режиму там станеться за рік-два, а, можливо, і державної форми. У результаті прийде день, коли ми будемо святкувати возз'єднання російського та українського народу", — написав неадекватний політик країни-агресора.

Володимир Жириновський NovostiVolgograda.ru

Володимир Жириновський DP.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL,

раніше Жириновський заявив, що Росії необхідно було б застосувати кримський сценарій до Києва і всієї України в цілому. Одіозний лідер ЛДПР засмутився через те, що РФ не вдалася до таких заходів у 2014 році, і заявив, що це нібито відкрило шлях до наближення Третьої світової війни.

Також він пропонував країні-агресору спустошити Україну шляхом масової видачі паспортів РФ її громадянам. Згідно з божевільною ідеєю Жириновського, це об'єднає народ країни-окупанта з українцями і створить певну подобу розваленого СРСР.

Нагадаємо, одіозний російський депутат також зганьбився тезою про те, що для повного захоплення України Росія повинна спровокувати її на нанесення удару по країні-агресору. Цей крок, на його думку, розв'яже руки окупантам і дозволить легко реалізувати свій кривавий план, який вони давно виношують.

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