"Сволота! Добивають в трунах": в Росії знову накинулися на Польщу через війну

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян образила владу Польщі за відстоювання правди про Другу світову війну і заяви про окупацію СРСР.

В ефірі одного з телеканалів Симоньян назвала президента Анджея Дуду і прем'єра Матеуша Моравецького "сволотою, яка дозволяє собі принижувати пам'ять наших батьків і дідів, розтоптувати їхні великі смерті, розтоптувати їхні великі жертви, добивати їх в їхніх трунах".

"Я просто прошу людей послати їм в їхні соцмережі повідомлення: здрастуйте, пан такий-то, мій дідусь загинув під Варшавою, звільняючи вас, ваших предків. Щоб було соромно", – запропонувала пропагандистка.

Ілюстрація finclub.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На своїй пресконференції Путін заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а "ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрована, а влада вже не контролювала ситуацію". Також він висловив думку, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 року захопила частину Чехословаччини.

МЗС Польщі розкритикувало скандальний вислів Путіна про передісторію Другої світової війни. У заяві відомства йдеться, що російська сторона "посилається на пропагандистські послання сталінської епохи".

Путін також заявив, що Польща нібито у змові з Гітлером розв'язала Другу світову війну.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Сергія Андрєєва через грубі висловлювання Путіна.

У МЗС Польщі сказали, що готові роз'яснювати російським дипломатам правду про Другу світову війну стільки часу, скільки буде потрібно.

Голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький припустив, що в такий спосіб Путін намагається відвернути увагу від проблем Росії.

У Польщі після скандалу із заявами президента Росії Володимира Путіна вирішили на законодавчому рівні заборонити Москві тлумачити історію "зі своєї точки зору".

Також прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд буде відстоювати правду й історичну пам'ять після скандальної промови на цю тему президента РФ.

Лідер правлячої партії Польщі Ярослав Качинський заявив, що Росія, як і Німеччина, зобов'язана заплатити Польщі компенсацію за збиток у Другій світовій війні.

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