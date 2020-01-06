''Свої тільки бомби і ракети'': на похорон тіло убитого Сулеймані віз американський автомобіль

Вбитого ВВС США іранського генерала Касема Сулеймані везли на цвинтар в американській машині Chevrolet.
Цікаву деталь підкреслив телеграм-канал "Шуліка". "Найважливіша деталь в прощанні з генералом Сулеймані в Багдаді – катафалк. Це американська машина. Тому що свої у них тільки бомби і ракети.
І все стає на свої місця – одні країни і народи цивілізацію створюють, а інші руйнують", – пишуть автори каналу.
Машина з тілом генерала
Раніше після вбивства генерала елітного іранського спецпідрозділу "Аль-Кудс" Касема Сулеймані в іранському місті шиїтів Кум підняли Червоний прапор помсти над мечеттю Джамкаран.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак) у ніч на п'ятницю, 3 січня, загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касем Сулеймані.
У мережу потрапило відео з місця його ліквідації.
Генерал прибув до Іраку для зустрічі з представниками проіранського збройного формування "Аль-Хашд аш-Шабі".
Під час вбивства Сулеймані в Іраку загинули ще семеро людей із його близького оточення.
Припускається, що для ліквідації була використана ракета типу AGM-114 Hellfire, випущена з безпілотника MQ-9 Reaper.
Генерал, ймовірно, був у Москві та зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним.
У мережі також спливло відео, на якому Сулеймані погрожував американському президенту Дональду Трампу.
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв вбивство військами США генерала з оголошенням війни.
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