''Свої тільки бомби і ракети'': на похорон тіло убитого Сулеймані віз американський автомобіль

Вбитого ВВС США іранського генерала Касема Сулеймані везли на цвинтар в американській машині Chevrolet.

Цікаву деталь підкреслив телеграм-канал "Шуліка". "Найважливіша деталь в прощанні з генералом Сулеймані в Багдаді – катафалк. Це американська машина. Тому що свої у них тільки бомби і ракети.

І все стає на свої місця – одні країни і народи цивілізацію створюють, а інші руйнують", – пишуть автори каналу.

Машина з тілом генерала

Раніше після вбивства генерала елітного іранського спецпідрозділу "Аль-Кудс" Касема Сулеймані в іранському місті шиїтів Кум підняли Червоний прапор помсти над мечеттю Джамкаран.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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