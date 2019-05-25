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"Свободу морякам!" Росіяни збунтувалися проти Путіна через Україну

10.3тЧитати матеріал російською

У російській столиці Москві в суботу, 25 травня, пройшли поодинокі пікети проти російської агресії в Україні.

Одна з учасниць, кореспондентка "Новой газеты" Вікторія Івлєва, яка вийшла на Арбат, була затримана правоохоронцями. Про це повідомила сама активістка на своїй сторінці у Facebook.

"Була на пікеті одиночному на підтримку політв'язнів. Прийшли поліцейські. Хотіли переписати дані паспорта, я дала з рук подивитися, щоб вони переконалися, що я громадянка Росії. Всі особисті дані крім фото, закрила. Результат: супроводжена до відділення поліції", – написала вона.

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Ілюстрація

Ілюстрація

Телеканал 24

Івлєву протримали там кілька годин, не даючи їй вийти в туалет, проте потім відпустили.

Росіянка зажадала провести перевірку законності дії поліції, після чого повернулася на акцію.

"Так поспішали написати плакат цей, що замість Гамбурга написали Гаага. Там теж буде трибунал. Рано чи пізно, але буде", – розповіла вона.

"Свободу морякам!" Росіяни збунтувалися проти Путіна через Україну

facebook.com/victoria.ivlevayorke

"ОВС-Інфо" повідомляє, що поодинокі пікети були спрямовані проти політики РФ щодо анексованого Криму та українських в'язнів Кремля.

Росіяни вийшли на вулиці з плакатами: "Обмін всіх на всіх. Свободу Олегу Сенцову", "Свободу українським морякам", "Чому немає обміну?"

Як писав OBOZREVATEL, 5 травня московські активісти вийшли на поодинокі пікети з вимогою звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова.

Поодинокі пікети проти анексії українського Криму пройшли в Москві також 18 березня. Один з учасників акції вийшов на протест із плакатом українською мовою.

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Теми
Протести проти політики Путіна щодо УкраїниРосійсько-український конфліктУкраїнські політв'язні в Росії
Місце
РосіяМосква
Теги
Українапротестфотографииполонені моряки
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
На всю страну одна дура на улице . Ехала бы в нэньку , там дураки со справками радоц рулят
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Иванов Петр
Иванов Петр
"Россияне взбунтовались"- это кто? Одна идиотка которой так "отчаянно пИсать хочется", что моча в голову ударила?
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Александров Сергей
Александров Сергей
Почему "взбунтовались"-то??? В РФ митинги разрешены, как одиночные, так и массовые. Ну а задержания происходят на каждом мероприятии, неадекватов везде хватает.
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