Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

"Свободи більше немає": на грузинському каналі, який образив Путіна, влаштували демарш

3.4т Читати матеріал російською

Ведучі грузинського телеканалу "Руставі-2", на якому образили президента Росії Володимира Путіна, Діана Джоджуа і Михайло Сесіашвілі в прямому ефірі заявили про звільнення через відсутність свободи.

Одразу після цього програму новин "Кур'єр" перервали (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Протягом усього цього часу ми були, криза була і компромісний тон, але у нас була територія свободи. Сьогодні її на "Руставі 2" немає. Тому ми йдемо з телеканалу і продовжимо боротьбу за свободу. Зустрінемося в іншому просторі і на іншому каналі", – заявила Джоджуа.

Новини
"Мерзота і покидьок!" Кадиров накинувся на Габунію через Путіна

Джоджуа і Сесіашвілі звільнилися в ефірі "Руставі 2"

Джоджуа і Сесіашвілі звільнилися в ефірі "Руставі 2"

Скріншот з відео

Відзначимо, що ведучі пропрацювали в телекомпанії більше 10 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше новий генеральний директор "Руставі 2" Паата Салія заявив про звільнення ще кількох співробітників, зокрема і Георгія Габунії, який нецензурно висловився про Путіна.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Георгій Габунія Володимир Путін
Місце
Грузія
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
4
10
Смішно
18
Цікаво
10
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
украинцы забирайте себе этих тупых грузинских овец на свое помойное телевидение
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Грузия опять превращается в Гетто! путинские прихлебатели правят Грузией при этом окупиров ее
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Тунеядец и проститутка, НИЧЕГО не сделавшие руками и разумом, паразиты и тунеядцы, полные ничтожества. :-)))
Показати коментар повністю
Відповісти
4
4
2 з 5 відповідей | показати всі
Виня Ксения
Виня Ксения
an and, это он о себе написал.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Виня Ксения
Виня Ксения
Трубицын Александр, хорошо ты о себе сказал. Самокритика - это замечательно.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...