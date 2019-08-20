"Свободи більше немає": на грузинському каналі, який образив Путіна, влаштували демарш

Ведучі грузинського телеканалу "Руставі-2", на якому образили президента Росії Володимира Путіна, Діана Джоджуа і Михайло Сесіашвілі в прямому ефірі заявили про звільнення через відсутність свободи.

Одразу після цього програму новин "Кур'єр" перервали (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Протягом усього цього часу ми були, криза була і компромісний тон, але у нас була територія свободи. Сьогодні її на "Руставі 2" немає. Тому ми йдемо з телеканалу і продовжимо боротьбу за свободу. Зустрінемося в іншому просторі і на іншому каналі", – заявила Джоджуа.

Джоджуа і Сесіашвілі звільнилися в ефірі "Руставі 2" Скріншот з відео

Відзначимо, що ведучі пропрацювали в телекомпанії більше 10 років.

Останній випуск новин "Руставі-2", з яким щойно виповнилося 25 років https://t.co/K7UNiIUDED - Oleg Panfilov (@ OlegPanfilov7) August 20, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше новий генеральний директор "Руставі 2" Паата Салія заявив про звільнення ще кількох співробітників, зокрема і Георгія Габунії, який нецензурно висловився про Путіна.

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