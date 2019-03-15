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"Св*лота н*цистська!" Соловйов вилаяв українців у прямому ефірі

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Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов пригрозив українським патріотам фізичним знищенням російськими "добровольцями".

Він заявив, що такі розправи окупанти готові влаштовувати всюди, де зустрінуть націоналістів. Нахабні випади пролунали у ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

"Російські громадяни та радянські в Іспанії нацизм били! І ось ви, сволота нацистська, де опинитеся, там опиниться російський доброволець, вас до нігтя придавить!" — нахабно вилаявся Соловйов.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
Это истерика,бинго!!!
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Поскули шакаленок пока при памяти.в Гааге будешь рядом с фюрером своим висеть.
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