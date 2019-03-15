"Св*лота н*цистська!" Соловйов вилаяв українців у прямому ефірі

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов пригрозив українським патріотам фізичним знищенням російськими "добровольцями".

Він заявив, що такі розправи окупанти готові влаштовувати всюди, де зустрінуть націоналістів. Нахабні випади пролунали у ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов Скріншот відео

"Російські громадяни та радянські в Іспанії нацизм били! І ось ви, сволота нацистська, де опинитеся, там опиниться російський доброволець, вас до нігтя придавить!" — нахабно вилаявся Соловйов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Соловйов вибухнув брудними лайками на адресу українців через те, що вони звинувачують Росію у Голодоморі 1932-1933 років.

Коментуючи проект закону про мови, він обізвав українців ідіотами і пригрозив захопленням Росією нових територій України.

Пропагандист заявив, що Україна нібито рухається до свого розпаду, в результаті якого повністю втратить південні та східні регіони.

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