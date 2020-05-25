Світу загрожує другий пік COVID-19: у ВООЗ виступили з попередженням

Зараз світ перебуває в середині першої хвилі COVID-19, під час якої може відбутися другий пік захворюваності.

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Він може виникнути як під час другої хвилі захворюваності, так і під час першої, заявив на брифінгу 25 травня директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я Майкл Райан, трансляція якого велася на сторінці організації у Twitter.

Майкл Райан

"Коли ми говоримо про другу хвилю захворювання в класичному розумінні, то ми завжди маємо на увазі, що у нас є перша хвиля, крива якої сама знижується, а потім, через кілька місяців, починається нова хвиля захворювання", – пояснив він.

Райан уточнив, що це може статися в окремих країнах, але в глобальному масштабі перша хвиля ще не завершилася, тому може статися новий пік захворюваності.

"Ми можемо отримати другий пік у цій хвилі. Це траплялося вже з іншими пандеміями, так було у 1919 році з "іспанкою" (пандемія іспанського грипу). Так що ми можемо отримати другий пік, не обов'язково другу хвилю", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новим епіцентром пандемії COVID-19 стали країни Південної Америки. Найбільше заражень було зафіксовано в Бразилії.

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