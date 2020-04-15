Світу напророкували чотири хвилі коронавірусу COVID-19

Америка і Європа можуть зіткнутися з чотирма хвилями коронавірусу, якщо у африканських країнах ситуація з COVID-19 вийде з-під контролю.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Таке припущення висловив директор Центру громадської охорони здоров'я і прав людини Всесвітніх організацій охорони здоров'я професор Лоуренс Гостін у ефірі програми BBC Radio 4 Today. За його словами "COVID-19 може пройти через Африку на південь від Сахари і, можливо, індійський субконтинент, як лавина".

"Навіть якби Сполучені Штати і Європа взяли контроль над пандемією коронавірусу, але якщо він вийде з-під контролю в інших країнах, то захворювання обов'язково повернеться, оскільки все в світі взаємопов'язане", – зазначив професор.

Коментуючи рішення Дональда Трампа заморозити фінансування ВООЗ, професор передбачив, що цей крок може мати "руйнівні наслідки в глобальному масштабі".

"Глибоко турбує і тривожить факт того, що в розпал пандемії раз в століття, коли десятки тисяч людей вмирають по всьому світу, фактично вивести фінансування або, принаймні, обмежити фінансування Всесвітньї організації охорони здоров'я", – зазначив він.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати припиняють фінансування ВООЗ. Трамп пояснив, що "величезну кількість часу" було втрачено через повільність ВООЗ, а також через "прикриття спалаху коронавірусу в Китаї".

"Реальність така, що ВООЗ не змогла своєчасно отримувати, перевіряти і обмінюватися інформацією. ВООЗ не впоралася зі своїм основним обов'язком і повинна нести відповідальність", – сказав Трамп.

Відзначимо, за вівторок, 14 квітня, в США зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу – 2129. Це найвищий добовий приріст смертності в країні з початку пандемії. В цілому кількість випадків COVID-19 в Сполучених Штатах, за станом на ранок середи, 15 квітня, вже більше 614 тисяч. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано понад 25 тисяч нових хворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії був побитий антирекорд за кількістю заражених – за добу коронавірус виявили більш ніж у 2,7 тисячі осіб.