Світовий туризм втратив 460 млрд доларів через пандемію COVID-19

Сфера світового туризму втратила 460 млрд доларів через пандемію коронавірусу за перші шість місяців 2020 року.

Про це 15 вересня повідомили на сайті Всесвітньої туристської організації ООН (ЮНВТО). Відзначається, що до втрат призвело різке падіння попиту на туристичні поїздки.

"Різке падіння попиту на міжнародні поїздки в період з січня по червень 2020 року призвело до втрати доходу в розмірі близько 460 мільярдів доларів. Це приблизно в п'ять разів більше, ніж збитки, зафіксовані в 2009 році в умовах глобальної економічної кризи", – йдеться в повідомленні.

Найбільше потік туристів скоротився в Азії – на 72% і Європі – 66%. У той же час в Африці і на Близькому Сході туристів стало менше на 57%, а в Америці – на 55%.

Крім того, закриття кордонів країнами для стримування поширення коронавірусу призвело до того, що число туристів в першому півріччі 2020 року скоротилося на 65%.

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