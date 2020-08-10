Світові лідери відреагували на розгін протестувальників у Білорусі: перші заяви

Карина Бондаренко Світ 08:25, 10.08.2020 Оновлено: 08:51, 10.08.2020

Президенти Польщі Анджей Дуда та Литви Гітанас Науседа відреагували на розгін протестувальників у Мінську. Світові лідери закликали Білорусь відмовитися від насильства після проведення президентських виборів і розпочати діалог.

Відповідні заяви опублікували на сайтах глав держав. Білоруську владу закликали повністю визнати й дотримуватися демократичних стандартів.

"Ми закликаємо утримуватися від насильства й поважати основні свободи, права людини і громадянина, зокрема право національних меншин і свободу слова. Ми вважаємо, що діалог – завжди найкращий метод просування соціального розвитку, обговорення реформ і політики", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL раніше, під час протестів у столиці Білорусі Мінську після президентських виборів співробітники ОМОНу жорстоко побили хлопця з дівчиною, які просто сиділи на лавочці. Подія потрапила на відео.

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