Світова війна через нафту? Чим загрожує сутичка США та Ірану

Між Іраном і США знову загострення. Після загадкового підриву танкерів в Оманській затоці, сторони загрожують новим ядерним конфліктом.

На цьому тлі зростає ціна на нафту і бензин, що прямо може "вдарити" по світовій економіці.

Чи може початися нова війна на Близькому Сході і як відреагує на неї світ – розбирався OBOZREVATEL.

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Відносини між Іраном і США знову загострилися. Всьому виною підриви двох танкерів з нафтою в Оманській затоці. На тлі конфлікту зросла ціна нафту;

У Вашингтоні звинувачують Тегеран в диверсії. Вимагають покарати винних, а також посилити ізоляцію країни на міжнародному нафторинку;

В Ірані навпаки, готові покращувати власні розробки в сфері ядерної енергетики. Там шукають союзників в Азії і Росії. Більш того, в четвер, 20 червня, Іран заявив про знищення американського безпілотника;

Ймовірно, до масштабної війни на Близькому Сході все ж не дійде. Сторони швидше готують грунт до переговорів;

Іран висунув ядерний ультиматум

Помітне погіршення відносин між Іраном і США спостерігається останні кілька місяців. Таке загострення сталося на тлі виходу американської сторони в односторонньому порядку з ядерного угоди з Іраном ще в травні 2018 року.

До того ж, восени 2018 року Вашингтон відновив санкції проти Тегерана, а також заборонив купувати іранську нафту і своїм союзникам під загрозою зустрічних санкцій. Виняток було зроблено для 8 країн лише на кілька місяців і крайній термін був пройдений 2 травня 2019.

Нафтове ембарго істотно вдарило по економіці Ірану, ситуація в двосторонніх відносинах загострилася. У Вашингтоні визнали Корпус вартових ісламської революції (КВІР), який надає силову підтримку владі Ірану, міжнародною терористичною організацією. У відповідь Тегеран оголосив терористами Збройні сили США.

Команда Дональда Трампа взагалі почала різко підвищувати ставки, посилюючи військову міць в регіоні.

"Штати направляють ударну групу ВМС США і тактичну групу бомбардувальників в зону відповідальності Центрального командування США, щоб послати ясний і однозначний сигнал іранському режиму", – заявив раніше радник президента Джон Болтон.

Чергова фаза загострення почалася в середині червня. У затоці Омана раптово загорілися кілька танкерів з нафтою. За однією з версій, два судна встигли поширити сигнал лиха через напад і евакуюватися, після їх обстріляли торпедами.

Палаючий танкер в затоці RTVI

Палаючий танкер в затоці

Очікувано сторони звинуватили одна одну в диверсії. На стороні Вашингтона виступив Ізраїль. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху звинуватив Іран в нападі на танкери в затоці. Він також закликав світову спільноту вплинути на Тегеран і зупинити агресію.

Іран же офіційно оголосив, що країна скоро перевищить обмеження на ядерне паливо, встановлене Спільним всеосяжним планом дій (СВПД). Представник Іранської організації з атомної енергії Бехруз Камалванді заявив, що Тегеран планує підвищити рівень збагачення урану до 20% для використання в своїх реакторах.

Даний показник перевищує норму, встановлену СВПД. Так, ядерну угоду обмежує рівень збагачення до 3,67%. У той же час днем раніше, 16 червня, державний секретар США Майк Помпео заявив, що Штати можуть ще більше посилити санкції проти Ірану у відповідь на будь-які кроки з нарощування ядерного запасу.

Масла у вогонь підлила ще й заява Ірану про знищення американського безпілотника.

Чи буде війна і що з нафтою?

Нарощування військового контингенту США навколо Ірану практика аж ніяк не нова. Правда, в цей раз, принаймні на даному етапі, говорити про підготовку до повномасштабної війни не варто. В.о. міністра оборони США Патрік Шенаген розпорядився направити додатково близько 1 тис. військових в оборонних цілях. Це виглядає чисто символічним кроків на тлі загострення в Оманській затоці.

Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса впевнений, Штати, Ізраїль та інші регіональні гравці використовували вибухи в затоці для правильної картинки в ЗМІ.

"Кожна сторона використовувала конфлікт на свою користь, тому не думаю, що з цього буде щось серйозне. У США, наприклад, в черговий раз показали, що Іран – це практично світове зло, яке потрібно приструнити. Інші гравці підключилися до цієї сюжетної лінії. Судячи з усього частково конфлікт був спрямований і на політиків в Берліні, Парижі, Анкарі та Токіо. Саме ці сили все ще підтримують Тегеран і не дають повністю його ізолювати. Мовляв, через політику Ірану регіон став небезпечним", – пояснив OBOZREVATEL Куса.

Дональд Трамп і Хасан Рухані

У цьому контексті сторони швидше готуються до більш серйозних переговорів. Наприклад, Telegram-канал, близький до Адміністрації президента Росії, прямо пише про підготовку "великої угоди" на Близькому Сході. Такий коментар був залишений під повідомленням про зустріч секретаря російського РНБО Миколи Патрушева з радником президента США Болтоном і головою Ради з нацбезпеки Ізраїлю Бен-Шабат 24-25 червня.

Можливо, президент Дональд Трамп спочатку планував зробити з Іраном все те ж саме, що раніше і з Північною Кореєю. Загострити ситуацію до межі, а потім закликати сторони до переговорів. Підписати нову угоду і вийти переможцем з ситуації, додавши собі бали перед президентськими виборами в 2020 році.

"Як мені здається, в Білому Домі зараз немає єдиної позиції щодо конфлікту з Іраном. Виключати нічого не можна, але не впевнений, що справа дійде до війни. Трамп – бізнесмен і війна йому не потрібна. Його стихія– переговори, війна ж річ складна, а також некерована. З іншого боку, у нього в Адміністрації є достатня кількість "яструбів", які вважають по-іншому. Мовляв, Тегеран потрібно тиснути до кінця. Тим більше, що від конфлікту в Перській затоці виграти можуть великі нафтові компанії США, Росії та ряду інших країн", – підкреслив Куса.

Потенційно масштабний конфлікт в Ірані істотно збільшать ціну на нафту. Правда, це відбудеться в тому випадку, якщо військові дії торкнуться всієї Оманської затоки, Суецького каналу і інших регіонів. Або в тому випадку, якщо атаки на іноземні танкери продовжаться і далі.

Ще один можливий варіант – радикальна відповідь Ірану. Тегеран здатний завдати нищівного удару і на якийсь час скоротити пропозицію нафти на світовому ринку на 30%. Для цього їм достатньо перекрити рух через Ормузьку протоку. Він сполучає Оманську та Перську затоки.

Одне узбережжя належить Ірану, інше – ОАЕ. При такому розвитку подій постраждають країни, які зараз транспортують свої енергоресурси через Ормузьку протоку – Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудівська Аравія, Ірак, ОАЕ.

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