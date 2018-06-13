"Світ ввели в оману": озвучено нюанс історичної зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

Історична зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина зводиться до слова "денуклеаризация", що придумано для введення світу в оману.

Таку думку висловив дипломат, колишній посол Російської Федерації в Південній Кореї Георгій Кунадзе в інтерв'ю "Апострофу", зазначивши, що сам факт зустрічі є успіхом.

"Справа не в розбіжностях політичних режимів, а в тому, що ядерна зброя - по суті справи єдина гарантія виживання КНДР та її головний козир у зовнішній політиці. Переконаний, що в силу цього КНДР не відмовиться ні від ядерної зброї, ні від засобів її доставки. Потворне слово "денуклеаризация" придумано для того, щоб ввести світ в оману", - зазначив він.

За словами Кунадзе, головною стратегічною метою Північної Кореї є збереження політичного режиму, об'єктивно уразливого і нежиттєздатного.

"Все інше - тактика. Навпаки, цілі модернізації КНДР перед собою не ставить", - підкреслив дипломат.

Кунадзе також додав, що сам факт зустрічі президента США і лідера Північної Кореї можна вважати успіхом.

"Звичайно, це величезний успіх північнокорейської дипломатії. Ні дід, ні батько Кім Чен Ина навіть мріяти не могли про зустріч з президентом США", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Трампа і Кім Чен Ина пройшла в Сінгапурі 12 червня. Після саміту президент США розповів "про дуже гарну бесіду" і "дилему, яку їм треба буде розв'язати".

Трамп зобов'язався забезпечити гарантії безпеки КНДР, а лідер КНДР підтвердив прихильність повної денуклеаризації Корейського півострова.