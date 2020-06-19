Світ вступив у більш небезпечну фазу пандемії COVID-19, – ВООЗ

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що пандемія COVID-19 вступила в нову фазу, більш небезпечну, ніж попередня.

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Як повідомляє CNBC, із такою заявою глава ВООЗ виступив у п'ятницю, 19 червня, на пресконференції в Женеві. За словами Гебрейесуса, кількість щоденних випадків захворювання зростає, а 18 червня вона досягла рекордного рівня.

Майже половина нових випадків зафіксована в Північній і Південній Америці, також досить багато інфікованих додалося в Південній Азії і на Близькому Сході. У зв'язку з цим глава ВООЗ закликав людей не порушувати карантин і залишатися вдома, навіть якщо заходи ослаблені.

"Багатьом людям набридло сидіти вдома. Країни зі зрозумілих причин прагнуть відкрити свої суспільства й економіки. Але вірус усе ще поширюється дуже швидко. Він усе ще смертельний і більшість людей досі сприйнятливі", – сказав він.

Також Тедрос Адханом Гебрейесус закликав світових лідерів не послаблювати пильність і не поспішати з поверненням економіки країн у колишнє русло.

"Після спалаху COVID-19, який призвів до перевороту в економіці майже в усіх країнах світу, не може бути повернення до звичайного ходу речей", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ попередили, що восени можлива друга хвиля COVID-19, яка може стати основною напастю для країн "Старого світу".