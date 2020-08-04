Світ повинен навчитися жити з COVID-19 – ВООЗ

Світ повинен "навчитися жити" з коронавірусом, оскільки він не зникне в доступному для огляду майбутньому.

Як повідомила Daily Mail, про це заявив представник ВООЗ доктор Девід Набарро. Він підкреслив, що COVID-19 зовсім "не нудьгує".

За словами медика, життя "може тривати" за допомогою надійних систем тестування й відстеження контактів людей, які заразилися вірусом, щоб не допустити неконтрольованих спалахів хвороби.

"У міру того, як вірус повертається назад, ми можемо зупинити розвиток нових спалахів шляхом ретельного відстеження контактів і тестування з подальшою ізоляцією людей, у яких є симптоми або які контактували з особами, що заразилися", – сказав Набарро.

Водночас він попередив про те, що сплески COVID-19 можуть призвести до економічних проблем, якщо це "не буде зроблено належним чином".

Він закликав країни докласти всіх зусиль для боротьби з вірусом, заохочуючи людей мити руки, носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пандемія коронавірусу, ймовірно, виявиться тривалою, а її наслідки будуть відчуватися протягом десятиліть. Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.