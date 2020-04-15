Світ попередили про спалах ще однієї хвороби через коронавірус

Пандемія коронавірусу COVID-19 може призвести до масових спалахів кору, адже глобальні програми вакцинації почали припинятися.

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Таким чином 117 мільйонів дітей у ​​37 країнах можуть залишитися без щепленнь. Про це написало видання The Sun з посиланням на дані Ініціативи проти кору та краснухи (M&RI), яку підтримує Всесвітня організація охорони здоров’я та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Справа в тому, що медики почали шукати способи боротьби з коронавірусом. Втім, водночас кампанії зі щеплень від кору у 24 країнах вже затягнулися.

"Якщо буде зроблено складний вибір призупинити вакцинацію через поширення COVID-19, ми закликаємо лідерів країн активізувати зусилля щодо відстеження нещеплених дітей. Це необхідно, щоб найбільш вразливі групи населення могли бути забезпечені вакцинами проти кору, як тільки це буде можливо", – йдеться у повідомленні.

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"Ми знаємо, що до систем охорони здоров’я та їх працівників під час загрози COVID-19 буде багато вимог, але надання всіх послуг з імунізації, зокрема вакцинації проти кору, має важливе значення для порятунку життів", – додали представники Ініціативи проти кору та краснухи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на середу, 15 квітня, в Україні були офіційно підтверджені 3764 випадки зараження коронавірусом COVID-19.